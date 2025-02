El elenco de voz original de “Invincible” (en español: “Invencible”) es francamente brillante, ya que incluye a estrellas como Steven Yeun, Sandra Oh, J. K. Simmons, Zazie Beetz, Walton Goggins y Mark Hamill, por solo mencionar algunos nombres. Así, con el estreno de la tercera temporada, llegaron nuevos personajes y, por lo tanto, más figuras destacadas en el elenco. En ese sentido, ¿sabes quién es el actor de “Breaking Bad” que hace la voz de Powerplex? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la serie de Amazon Prime Video se centra en Mark Grayson, un chico común como cualquier otro, excepto que su padre es el superhéroe más poderoso del mundo, Omni-Man.

De esta forma, en la tercera entrega de la producción, todo cambia cuando Mark se ve forzado a enfrentar su pasado y futuro, mientras descubre el precio que debe pagar para proteger a las personas que ama.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Invincible” - Temporada 3:

¿QUIÉN ES POWERPLEX EN “INVINCIBLE”?

ATENCIÓN SPOILERS . Powerplex es uno de los villanos más complejos de la serie animada, dado que pasa de ser un afligido padre de familia a un antagonista lleno de ira a través de un viaje que invita a los espectadores a comprender sus motivaciones.

Resulta que su verdadero nombre es Scott Duvall y busca venganza por el deceso de su hermana, quien murió durante una de las batallas de Omni-Man con Mark.

Sin embargo, esa no es la única pérdida que lamenta: en un intento por acabar con Invincible, él mismo asesinó a su esposa y a su único hijo... hecho que lo dejó completamente destrozado.

EL ACTOR QUE HACE LA VOZ DE POWERPLEX EN “INVINCIBLE”

En inglés, el reconocido actor Aaron Paul es el encargado de darle voz a una versión muy convincente de Powerplex, haciendo que más de uno empatice con el villano, pese a condenar sus acciones.

Como sabemos, el intérprete es famoso por asumir el rol de Jesse Pinkman en la icónica serie “Breaking Bad”, papel por el que se llevó diversos premios en sus años de emisión (2008 - 2013).

Entre sus trabajos previos de doblaje, también se incluye su participación en “BoJack Horseman” y “Kingsglaive: Final Fantasy XV”.

Además, lo hemos visto en producciones como “Mission: Impossible III”, “Black Mirror”, “K-Pax”, “Westworld”, “Exodus: Gods and Kings”, “Eye in the Sky” y “The Last House on the Left”.

Aaron Paul se hizo mundialmente famoso tras darle vida a Jesse Pinkman en la serie "Breaking Bad". Gracias a este papel, ganó tres premios Emmy (Foto: AMC)

¿CÓMO VER “INVINCIBLE”?

“Invincible” es una producción exclusiva de Amazon Prime Video. Entonces, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.