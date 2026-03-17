Después de un año de espera, finalmente los fanáticos de “Invincible” podrán disfrutar de la cuarta temporada de la serie animada creada por Robert Kirkman para Amazon Prime Video, basada en la serie de cómics de Image Comics, del mismo nombre, que cocreó con Cory Walker y Ryan Ottley. En los nuevos episodios, el destino del mundo está en juego, los Grayson atraviesan sus momentos más difíciles desde que Omni-Man se rebeló por primera vez y Mark comienza a preguntarse en quién puede confiar realmente. ¿Cuándo se estrenará la nueva temporada? ¿Quiénes conforman el elenco de voces?

“Cada temporada intentamos aumentar el alcance, aumentar las apuestas y aumentar de qué son capaces los villanos y qué representan”, adelantó Kirkman a TV Insider sobre la nueva entrega. “[Thragg] es el siguiente paso más allá de Conquest, de la misma manera que Conquest fue, en cierto modo, el paso más allá de Nolan de la primera temporada”.

Steven Yeun (Mark Grayson/Invincible), Sandra Oh (Debbie Grayson) y JK Simmons (Nolan Grayson/Omni-Man) regresan como las voces principales de la cuarta temporada de “Invincible”. También vuelven Gillian Jacobs (Atom Eve), Seth Rogen (Allen el Alien), Walton Goggins (Cecil), Zazie Beetz (Amber), Zachary Quinto (Robot), Chris Diamantopoulos (Donald), Ben Schwartz (Shapesmith), Clancy Brown (Damien Darkblood), Jay Pharoah (Bulletproof) y Mark Hamill (Art).

Mark Grayson/Invincible (Steven Yeun) y su padre Nolan Grayson/ Omni-Man (JK Simmons) en la cuarta temporada de "Invincible" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

Los tres primeros episodios de la cuarta temporada de “Invincible” se estrenarán el miércoles 18 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video. Mientras que el resto de los capítulos de la nueva entrega llegarán las siguientes semanas.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

Los ocho episodios de la cuarta temporada de “Invencible” estarán disponibles en Amazon Prime Video, al igual que las anteriores entregas. Por lo tanto, para ver cada capítulo solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la cuarta temporada de “Invencible”, “mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la última temporada, un Mark cambiado lucha con la culpa mientras pelea por proteger su hogar y a sus seres queridos, teniendo que enfrentar una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre.”

“Estamos poniendo a prueba a Mark al máximo. Mark ha tenido que lidiar con muchas cosas, pero los problemas son cada vez mayores. Esta temporada, Mark se encuentra en una situación en la que se pregunta: ‘¿Cómo voy a seguir así? ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a salir adelante?’”, señaló Kirkman.

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”

Steven Yeun le da voz a Mark Grayson

Sandra Oh le da voz a Deborah ‘Debbie’ Grayson

JK Simmons le da voz a Nowl-Ahn / Nolan Grayson / Omni-Man

Andrew Rannells le da voz a William Francis Clockwell

Seth Rogen le da voz a Allen el alienígena

Gillian Jacobs le da voz a Átomo Eva

Aaron Paul le da voz Powerplex

John DiMaggio le da voz a The Elephant

Christian Convery le da voz a Oliver Grayson

Kate Mara le da voz a Becky Duvall

Tzi Ma le da voz a Mr. Liu

Simu Liu le da voz a Multi-Paul

Xolo Maridueña le da voz a Fightmaster y Dropkick

Walton Goggins le da voz a Cecil

Zazie Beetz le da voz a Amber

Zachary Quinto le da voz a Robot

Chris Diamantopoulos le da voz a Donald

Ben Schwartz le da voz a Shapesmith

Clancy Brown le da voz a Damien Darkblood

Jay Pharoah le da voz a Bulletproof

Mark Hamill le da voz a Art

Danai Gurira le da voz a Universa

Lee Pace le da voz a Thragg, gobernante despiadado del Imperio Viltrum

Matthew Rhys le da voz a Dinosaurus

Universa (Danai Gurira) contra Atom Eve (Samantha Eve Wilkins) en una escena de la cuarta temporada de "Invincible" (Foto: Amazon Prime Video)

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