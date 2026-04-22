A pesar de ser un asesino de élite, Hikaru Gero no tiene ninguna experiencia social ni romántica, por lo que encontrar esposa es su misión más difícil en “Marriagetoxin”, anime basado en el manga escrito por Jōmyaku e ilustrado por Mizuki Yoda. Para continuar con el linaje del clan, debe casarse y tener un heredero. Si el protagonista se niega, su hermana menor debe cumplir con la tarea, algo que él no puede permitir, ya que desea que ella tenga una vida normal. ¿Cuántos episodios tiene esta serie? ¿Cuándo se estrenarán?

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Este anime de acción y comedia romántica está bajo la dirección de Motonobu Hori (“Metallic Rouge”) y la producción del estudio Bones Film. Mientras que la composición de la serie está a cargo de Kimiko Ueno (“ Zenshu”), los diseños de personajes y dirección principal de animación son responsabilidad de Kohei Tokuoka (“The Fragrant Flower Blooms With Dignity”) y música corresponde a Taisei Iwasaki y yuma yamaguchi.

La canción “Kill or Kiss” de la cantante y actriz Yurina Hirate es el opening de “Marriagetoxin”, mientras que el tema de cierre es “Shake Na Baby” del artista AKASAKI.

Mei Kinosaki, una experta estafadora de matrimonios, en el anime de comedia y romance "Marriagetoxin" (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER “MARRIAGETOXIN”?

El primer episodio de “Marriagetoxin” se estrenó el martes 7 de abril de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime. Cada semana se emite un nuevo capítulo.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver cada episodio solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MARRIAGETOXIN”?

La primera temporada de “Marriagetoxin” tiene 13 episodios. Los primeros capítulos los puedes ver en su idioma original y con subtítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “MARRIAGETOXIN”

Episodio 1: The Poison Master’s Search for a Bride: 7 de abril de 2026

Episodio 2: What Is “Charm,” Anyway?: 14 de abril de 2026

Episodio 3: My First: 21 de abril de 2026

Episodio 4: The Sound Master: 28 de abril de 2026

Episodio 5: 5 de mayo de 2026

Episodio 6: 12 de mayo de 2026

Episodio 7: 19 de mayo de 2026

Episodio 8: 26 de mayo de 2026

Episodio 9: 2 de junio de 2026

Episodio 10: 9 de junio de 2026

Episodio 11: 16 de junio de 2026

Episodio 12: 23 de junio de 2026

Episodio 13: 30 de junio de 2026

¿A QUÉ HORA VER “MARRIAGETOXIN”?

Países Horario Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. España 4:30 p.m.

TRÁILER DE “MARRIAGETOXIN”

¿DE QUÉ TRATA “MARRIAGETOXIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Marriagetoxin”, “durante siglos, los maestros han perfeccionado las artes letales del crimen, y las Cinco Grandes Familias ostentan el mayor poder e influencia. Hikaru Gero, heredero de la familia Gero, vive en el submundo como un asesino de élite

Cuando su hermana se ve presionada para darle un heredero, Hikaru le pide a Mei Kinosaki, una brillante estafadora matrimonial, que le encuentre una esposa. ¡Comienza la misión más desafiante de su vida!”

REPARTO DE “MARRIAGETOXIN”

Hikaru Gero (Haruki Ishiya)

Mei Kinosaki (Shion Wakayama)

Akari Gero (Haruka Shiraishi)

Kyōko Himekawa (Anna Nagase)

Shizuku Ushio ( Mariya Ise)

Shiori Ureshino (Asaki Yuikawa)

Genya Naruko (Sōma Saitō)

Piichi Nakagawa (Simba Tsuchiya)

Kimie Arashiyama, que pertenece a una rama descendiente del linaje de los "Maestros de las Bestias", en el anime de comedia y romance "Marriagetoxin" (Foto: Bones Film)

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