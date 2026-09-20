El pasado sábado 19 de septiembre del 2026, el anime “Daemons of the Shadow Realm” (también conocido como: “Yomi no Tsugai: Dúo del Inframundo” y “Espíritus del inframundo”) lanzó el episodio final de su primera entrega y lo celebró con una noticia que sus seguidores venían esperando desde hace meses. Y es que se ha confirmado que la historia de Yuru y Asa continuará con su temporada 2. Así, si eres de los que sigue de cerca cada nuevo proyecto de Hiromu Arakawa, la autora de “Fullmetal Alchemist”, esta nota es para ti.

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Vale precisar que la ficción se centra en dos gemelos que nacieron marcados por el destino como “los niños que separan el día y la noche”.

Además, su derecho de nacimiento es gobernar sobre los tsugai, entidades sobrenaturales que trabajan en pares.

Entonces, separados desde muy pequeños y sin conocer la verdad sobre su origen, ambos hermanos deben encontrar el camino de regreso el uno al otro, reclamar su herencia y, en el proceso, evitar que el mundo se desmorone.

De esta manera, el relato mezcla folclore japonés, yōkai y batallas con una capa de misterio familiar.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “DAEMONS OF THE SHADOW REALM”?

Por ahora, lo único oficial es el anuncio en sí, revelado a través de un video teaser publicado en el canal de YouTube de “Daemons of the Shadow Realm” apenas terminó de emitirse el episodio final de la primera temporada en Japón.

Es decir, todavía no hay una fecha de estreno ni una ventana de lanzamiento aproximada para la nueva tanda de episodios.

Tampoco hay confirmación oficial sobre cambios de staff o de reparto, pero se presume que el elenco de voces se mantendrá (aunque no se descarta algún ajuste detrás de cámaras).

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “DAEMONS OF THE SHADOW REALM”?

A continuación, repasa la lista de integrantes del elenco original de “Daemons of the Shadow Realm”:

Kensho Ono como Yuru

Yume Miyamoto como Asa

Yuichi Nakamura como Dera

Misaki Kuno como Gabu-chan

Rikiya Koyama como Migi (Derecha)

Takako Honda como Hidari (Izquierda)

Miyuri Shimabukuro como Hana

Junichi Suwabe como Jin Kagemori

Akira Ishida como Asuma Kagemori

Shinichiro Miki como Iwan Yosano

Por otro lado, la dirección de la primera temporada del anime estuvo a cargo de Masahiro Ando, conocido por “Sword of the Stranger”, con Noboru Takahashi en el guion y Nobuhiro Arai como diseñador de personajes y director de animación jefe.

¿CÓMO VER “DAEMONS OF THE SHADOW REALM”?

La serie de aventuras “Daemons of the Shadow Realm” forma parte del catálogo internacional de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Con este póster, se confirmó la producción de la segunda temporada del anime "Daemons of the Shadow Realm" (Foto: Bones Film)

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