Denji vuelve a encender las motosierras, pero esta vez en las pantallas de los celulares. Y es que se ha revelado que “Chainsaw Man Devil Crush” es el nombre del nuevo videojuego móvil de la franquicia anime, presentado con una ilustración en la que nuestro protagonista enfrenta a un demonio gigante de dientes filosos. Y, por si fuera poco, se confirmó que el proyecto llegará a través de App Store y Google Play a nivel mundial. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que este título se suma a un catálogo que ya incluye el manga original de Tatsuki Fujimoto, finalizado en marzo del 2026 tras ocho años de publicación, el anime de MAPPA estrenado en el 2022 y la película “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”.

Además, la próxima temporada de la serie, subtitulada “Assassins Arc”, fue anunciada en el evento Jump Festa de diciembre del 2025, con Tatsuya Yoshihara como director, Hiroshi Seko en el guion y Kensuke Ushio en la música.

¿QUÉ ES “CHAINSAW MAN DEVIL CRUSH”?

“Chainsaw Man Devil Crush” es el primer videojuego oficial de la franquicia con desarrollo propio, producido para dispositivos móviles.

Cabe resaltar que el proyecto se mostró por primera vez sin título el pasado 19 de junio del 2026, durante el evento MAPPA 15th Anniversary Lineup Reveal, la transmisión con la que el estudio celebró sus 15 años de trayectoria.

Eventualmente, el nombre definitivo del juego se confirmó semanas después, el sábado 19 de septiembre, a través del sitio web oficial del proyecto.

El póster promocional de "Chainsaw Man: Devil Crush", el primer videojuego oficial para dispositivos móviles basado en la popular obra de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

¿DÓNDE ESTARÁ DISPONIBLE “CHAINSAW MAN DEVIL CRUSH”?

Tal como te puedes imaginar, “Chainsaw Man Devil Crush” tendrá lanzamiento mundial vía App Store y Google Play.

Sin embargo, hasta el momento, no hay una fecha exacta de estreno. Por lo tanto, para mantenerte al día con sus actualizaciones, asegúrate de seguir sus redes sociales oficiales.

¿QUÉ SE SABE DEL ELENCO DE VOCES DE “CHAINSAW MAN DEVIL CRUSH”?

Para alegría de los fans de la franquicia, varios actores del reparto japonés del anime repetirán sus papeles en el videojuego:

Kikunosuke Toya como Denji

Fairouz Ai como Power

Shogo Sakata como Aki Hayakawa

Tomori Kusunoki como Makima

Karin Takahashi como Kobeni Higashiyama

Kenjiro Tsuda como Kishibe

Maaya Uchida como Angel Devil

Natsuki Hanae como Beam

Yuya Uchida como Violence Fiend

Saori Goto como Spider Devil

Asimismo, el proyecto viene acompañado de una animación de apertura producida por MAPPA, musicalizada con el tema “ALL THE LYNCH!!! ALL THE MINCE!!” de la banda japonesa Maximum the Hormone, la misma que le puso música a “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”.

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