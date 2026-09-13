Luego de su exitoso paso por las carteleras internacionales, la aclamada película anime “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” sumará una plataforma de streaming adicional a su recorrido: ni más ni menos que Amazon Prime Video. Y si bien la noticia ya despertó el entusiasmo entre muchos fans de la adaptación del manga de Tatsuki Fujimoto, conviene tener claro que el anuncio tiene una condición importante, ya que este lanzamiento ha sido confirmado, al menos hasta el momento, para un solo país.

Vale precisar que la cinta retoma la historia de Denji justo después de los eventos de la primera temporada de “Chainsaw Man”.

Aquí, su rutina cambia por completo cuando conoce a Reze, una chica que trabaja en una cafetería del vecindario y con quien entabla un vínculo inesperado.

Y, para su sorpresa, ese acercamiento coincide con el estallido de una guerra entre demonios y cazadores, lo que obliga a nuestro protagonista a enfrentar una de las batallas más duras de su vida.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿CUÁNDO LLEGA “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC” A AMAZON PRIME VIDEO?

De acuerdo con el perfil oficial de la franquicia en X, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” comenzará a transmitirse en Amazon Prime Video a partir del sábado 19 de septiembre del 2026.

Sin embargo, es importante resaltar que esta ventana es exclusiva para los suscriptores de la plataforma en Japón y, al cierre de esta nota, todavía no se ha revelado si la cinta se sumará al catálogo del servicio de streaming en otros países.

¿DÓNDE VER “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC” FUERA DE JAPÓN?

Si vives en Latinoamérica, España u otro territorio fuera de Japón, la buena noticia es que tienes una alternativa vigente a nivel global.

Y es que “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” está disponible en Crunchyroll desde abril del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la película en la comodidad de tu casa, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿CUÁNTO DINERO RECAUDÓ “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC” EN TAQUILLA?

Según cifras reportadas por The Numbers, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” superó los 191 millones de dólares en recaudación mundial.

De esta manera, se consolidó como una de las películas de anime más exitosas de todo el año 2025.

"Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" es una película anime que explora géneros como la acción, la fantasía y el romance (Foto: MAPPA)

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