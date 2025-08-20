Si bien Nick Jonas indicó el mes pasado que los fans de los Jonas Brothers han “evolucionado”, el grupo está dispuesto a siempre tocar una canción en particular, sin importar el año que sea. Eso lo recalcó recientemente Joe Jonas, otro integrante de la agrupación. Si te interesa saber a qué tema se refirió a la hora de decir ello, no te vayas de aquí.

Resulta que, de acuerdo a People, Nick, Kevin y Joe, aparecieron en ‘Song & Stories’ con Kelly Clarkson y ahí se animaron a repasar algunas de sus canciones más importantes y significativas que tiene su banda. Cuando llegó el momento de cantar un tema en particular, Joe se animó a decir algo sumamente llamativo.

Joe Jonas es un cantante, músico, actor y bailarín estadounidense. (Foto: Mike Coppola / Getty Images for Samsung TV Plus / Jonas Brothers) / Mike Coppola

Para ser más exactos, él habló acerca de ‘When You Look Me In The Eyes’. “Es una canción que escribimos con nuestro padre (Paul Kevin Jonas) hace muchos años”, expresó al inicio. “Recuerdo haberla grabado en el sótano de un edificio de oficinas en New Jersey y teníamos que hacer mucho silencio al caminar por los pasillos”, agregó.

A raíz de esa revelación, Kelly Clarkson dijo en broma que la experiencia sonaba “muy inspiradora”, antes de que Nick señalar que el estudio “definitivamente no estaba sancionado”. Ya después Joe recalcó que la canción tiene un significado especial para ellos.

Los Jonas Brothers es un grupo estadounidense de música pop rock originario de Wyckoff, Nueva Jersey, y compuesto por tres hermanos: Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for Live Nation) / Kevin Mazur

“Es una de nuestras favoritas”

“Fue realmente especial poder crear esta canción con nuestro padre y años después seguir tocándola, y todos estos fans vienen a nuestros conciertos y la cantan”, aseveró. “Sinceramente, es una de las primeras canciones que se nos ocurren que refleja, supongo, el amor de juventud, descubrir quiénes somos como personas, viajar por el mundo, y esta la tocaremos para siempre. Es una de nuestras favoritas”, sentenció, antes de que el grupo comenzara a interpretar la canción. Si te interesa ver el momento en que la cantaron, aquí te dejo el video.

Canciones destacadas de los Jonas Brothers

‘S.O.S.’

‘Sucker’

‘Lovebug’

‘Burning Up’

‘When You Look Me In The Eyes’

‘Fly With Me’

‘Year 3000’

‘Paranoid’

‘Just Friends’

‘Pushin’ Me Away’

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí