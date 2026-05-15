Después de que “Jujutsu Kaisen Modulo” terminó el el 8 de marzo de 2026 tras una serialización corta que duró aproximadamente seis meses y 25 capítulos, y publicó un episodio especial incluido en su tercer y último volumen recopilatorio, algunos fans del universo creado por Gege Akutami, aún esperan una secuela u otra serie derivada que permita conocer más de ese mundo. No obstante, el mangaka confirmó que la historia de “Jujutsu Kaisen” ha terminado. “¡No continuará!”, escribió en la red social X.

Por lo tanto, a los fanáticos solo les queda esperar la cuarta temporada del anime de Mappa que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game de material original. Aunque aún no se ha revelado la fecha de estreno de los nuevos episodios, sin duda, incluirá más acción y brutales enfrentamientos. Además, Kenjaku, el villano principal continuará manipulando las reglas del juego desde las sombras con el objetivo de acumular la energía maldita necesaria para fusionar a la humanidad con el Maestro Tengen.

Aunque el capítulo extra de “Jujutsu Kaisen Modulo” es el último de la serie, incluyó ilustraciones adicionales e información de personajes que no están disponibles en ningún otro lugar. Para promocionar ese último lanzamiento, el estudio de animación publicó un video especial con los eventos principales de la historia, mientras que el ilustrador Yuji Iwasaki compartió una nueva imagen para celebrar el éxito del manga.

Yuka Okkotsu, Maru y Tsurugi Okkotsu en una portada del manga "Jujutsu Kaisen Modulo", que publicó un capítulo especial en mayo de 2026 (Foto: Shueisha)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ÚLTIMA ILUSTRACIÓN DE “JUJUTSU KAISEN MODULO”?

El video promocional del tercer y último volumen del manga “Jujutsu Kaisen Modulo” cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, y para celebrar esto, Yuji Iwasaki compartió una nueva ilustración. “¡Felicidades por superar los 10 millones de visitas! ¡Este es un dibujo que hice imitando mi escena favorita!”, escribió el ilustrador.

Yuka Okkotsu, la protagonista principal de la secuela y nieta del legendario hechicero Yuta Okkotsu, aparece al centro de la imagen extendiendo los brazos. Se trata de la escena en la que cae del avión antes de su combate contra Dabura.

Tsurugi Okkotsu, primo de Yuka y nieto de Maki Zenin, también aparece en la ilustración. Esto en referencia a la escena en la que Rika llega para salvar a Tsurugi y se fusiona con él. Asimismo, se muestra a Yuji Itadori en su versión veterano. Se puede apreciar su reconocible silueta facial de perfil al fondo a la izquierda.

En tanto, Maru aparece manipulando hilos o energía maldita cerca del gran anillo tecnológico flotante. También se pueden apreciar referencias a maldiciones y la raza alienígena de los Simurianos.

Esta es la ilustración especial de la secuela manga "Jujutsu Kaisen Modulo" realizada oficialmente por el ilustrador de la obra, Yuji Iwasaki (Foto: Yuji Iwasaki)

¿“Jujutsu Kaisen Modulo” se convertirá en anime?

Aunque aún no se ha confirmado un anime de “Jujutsu Kaisen Modulo”, el video que MAPPA publicó para celebrar el tercer y último volumen de este manga secuela hizo soñar a los fans con una adaptación.

Por supuesto, para que eso se convierta en realidad los fanáticos tendrán que esperar mucho tiempo, ya que en este momento el estudio de animación está enfocado en la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, que aún no llega al arco final.

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