Aunque solo duró seis meses, “Jujutsu Kaisen Modulo” fue una grata sorpresa para los fanáticos de la historia original creada por Gege Akutami, ya que les permitió saber más sobre algunos de sus personajes favoritos del manga principal. Por supuesto, Yūji Itadori también tuvo una participación especial en la secuela, que comenzó su serialización en la revista Weekly Shōnen Jump el 8 de septiembre de 2025 y terminó oficialmente el 8 de marzo de 2026. Pero volvió en mayo con un episodio extra cómo parte del lanzamiento del tercer y último volumen.

Pero ¿sabías que Gege Akutami tenía una idea diferente sobre el spin-off que creó junto a Yuji Iwasaki? El mangaka japonés, que prefiere mantener su identidad en anonimato y a menudo utiliza un avatar de un gato cíclope para representarse, admitió que originalmente no planeaba incluir a los personajes de la historia principal.

¿POR QUÉ GEGE AKUTAMI NO PLANEABA INCLUIR A LOS PERSONAJES DE “JUJUTSU KAISEN” EN “MODULO”?

Gege Akutami admitió en una declaración a los fans con motivo del lanzamiento del último volumen de “Jujutsu Kaisen Modulo” en Japón que, inicialmente le preocupaba que los fans reaccionaran de manera negativa al regreso de Yūji Itadori y otros personajes importantes en la secuela.

En el manga secuela "Jujutsu Kaisen Módulo", Yuji Itadori aparece en cameos importantes a lo largo de la serie (Foto: Shueisha)

No obstante, debido a la colaboración con el artista Yuji Iwasaki, el mangaka decidió incluir a sus personajes originales en el spin-off. “Una de las principales razones por las que las ilustraciones y el guion se hicieron por separado es que la serie se sitúa en una línea temporal futura de su predecesora, ‘Jujutsu Kaisen’”, señaló.

Pero principalmente, no quería que los nuevos personajes se parecieran a los originales y esto provocará especulaciones entre los fans. “Por ejemplo, si dibujara a Usami, acabaría pareciéndose demasiado a Nanami, lo que llevaría a los lectores a hacer conjeturas innecesarias y a crear distracciones que interrumpirían la experiencia de lectura”.

A pesar de que Yuji Iwasaki se encargó de que eso no sucediera, Gege Akutami aún estaba reacio a incluir a los personajes de “Jujutsu Kaisen” en la secuela. “Planeé evitar cualquier aparición de personajes ya existentes o reducirla al mínimo, debido a la preocupación de que los lectores habituales de la serie ‘Jujutsu Kaisen’ pudieran reaccionar negativamente». Pero gracias al nuevo arte de Iwasaki y a la reacción de los fans…decidimos revelarlos al final de la historia”.

Felizmente, el mangaka cambió de opinión y permitió el regreso de personajes como Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Maki Zenin y Nobara Kugisaki.

¿QUÉ PERSONAJES DE “JUJUTSU KAISEN” APARECEN EN “MODULO”?

En “Jujutsu Kaisen Modulo”, varios personajes de la serie original aparecen mediante cameos directos, menciones o flashbacks.

Personajes que aparecen directamente:

Aoi Todo

Yuji Itadori

Nobara Kugisaki

Panda

Ui Ui

Personajes que aparecen en flashbacks o menciones:

Yuta Okkotsu

Maki Zenin

Satoru Gojo

Megumi Fushiguro

Kinji Hakari

Ryomen Sukuna

Esta la apariencia de Aoi Todo a la edad de 86 años, tal como lo revela el volumen 3 del manga "Jujutsu Kaisen: Módulo" (Foto: Shueisha)

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