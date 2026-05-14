Mientras esperas la cuarta temporada del anime “Jujutsu Kaisen” puedes revisar el material original, es decir, el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami que terminó el 30 de septiembre de 2024 tras los eventos del arco de Shinjuku Showdown. Incluso puedes leer la secuela “Jujutsu Kaisen Modulo”, que se ambientada en el año 2086 y sigue a Yuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una amenaza alienígena (Simurianos) que llega a la Tierra, mezclando el mundo de los hechiceros con la ciencia ficción.

El manga spin-off de Akutami y Yuji Iwasaki se publicó el 8 de septiembre de 2025 y tuvo una serialización corta. Solo seis meses después, el 8 de marzo de 2026, concluyó con su capítulo 25. No obstante, regresó con un capítulo extra incluido en su tercer y último volumen recopilatorio.

El capítulo extra del volumen 3 de “Jujutsu Kaisen: Módulo” incluye cuatro páginas con arte nuevo, destacando la aparición de Aoi Todo en su vejez, y el destino de personajes como Yuji Itadori y Nobara Kugisaki. Pero hay preguntas sobre la franquicia que la secuela no respondió.

"Jujutsu Kaisen Modulo" se sitúa en el año 2086, varias décadas después de los eventos de la serie original, y se enfoca en el legado de los clanes de hechicería en un mundo tecnológicamente avanzado (Foto: Shueisha)

LAS PREGUNTAS IMPORTANTES “JUJUTSU KAISEN MODULO” NO RESPONDIÓ

Después del capítulo 25 de “Jujutsu Kaisen: Módulo”, quedaron varios misterios sin resolver sobre este universo creado por Gege Akutami. Aunque algunos fans esperaban que el episodio especial incluyera algunas respuestas, algunas se quedaron sin resolución y otras se resolvieron de manera insatisfactoria, dejando en el aire el destino de personajes icónicos.

El destino final de Megumi Fushiguro

La secuela incluyó cameos importantes de Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Maki Zenin y Nobara Kugisaki, pero Megumi Fushiguro solo fue mencionado brevemente. Algo que no agradó a los fans, sobre todo porque se trata de uno de los personajes más queridos, es parte del trío protagonista y deuteragonista.

Los fans de "Jujutsu Kaisen" esperaban que Megumi Fushiguro apareciera en el episodio especial de la secuel "Modulo" (Foto: Mappa)

La desaparición misteriosa de Iori Okkotsu

El hijo de Yuta Okkotsu y Maki Zenin desapareció misteriosamente tras mantener una conversación oculta con Yuji Itadori y poco después del nacimiento de Yuka. Desde entonces, se desconoce su paradero y solo se le menciona una vez en la historia. Además, no se aclaró el motivo de su huida.

Kyoko y Dabura

Aunque en “Jujutsu Kaisen: Módulo”, se insinuó el regreso de Dabura a la Tierra para buscar a Kyoko, no se mostró el esperado reencuentro, así que la pareja más popular del manga no logró concretar su relación.

La abrupta aceptación de los Simurianos

El conflicto con los Simurianos, la raza alienígena refugiada, se resuelve de forma repentina. Aunque se informa que la coexistencia global se aceptó, no se ahonda en el proceso político o social detrás de ello.

La Energía Maldita

El plan de Yuji y Maru buscaba eliminar la energía maldita para erradicar las maldiciones, pero los espíritus malditos siguieron existiendo, así que los fans se cuestionaron el sentido real de toda la batalla final.

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