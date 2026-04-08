La quinta temporada de "Rent-a-Girlfriend" explora la creciente tensión amorosa entre Kazuya Kinoshita y Chizuru Mizuhara (Foto: TMS Entertainment)
La quinta temporada de "Rent-a-Girlfriend" explora la creciente tensión amorosa entre Kazuya Kinoshita y Chizuru Mizuhara (Foto: TMS Entertainment)
Nelly Osco
Nelly Osco

Pocos meses después del final de la cuarta temporada de “Rent-a-Girlfriend”, donde Mami manipuló a Ruka y amenazó con revelar la relación de alquiler de los protagonistas a la abuela de Kazuya, los fanáticos del basado en la serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Reiji Miyajima ya pueden continuar con la historia de Kinoshita, un universitario que, tras ser abandonado, alquila a una novia, Chizuru Mizuhara, a través de una aplicación. Poco a poco la farsa se convierte en realidad debido a que desarrollan sentimientos genuinos el uno por el otro. Por supuesto, esto complica todo. ¿Cuándo se estrena la quinta temporada?

Los nuevos episodios también fueron producidos por TMS Entertainment y cuenta con Kazuomi Koga como director, Mitsutaka Hirota como responsable de la composición de la serie, Kanna Hirayama en el diseño de personajes y con Kenichi Maeyamada encargada de la música.

El tema de apertura de la quinta temporada de “” es “Non Scenario Etude”, interpretado por Sora Amamiya, mientras que el tema de cierre es “204-Gōshitsu”, interpretado por Nakigoto.

Mami Nanami y Chizuru Mizuhara en el afiche de la quinta temporada de "Rent-a-Girlfriend" (Foto: TMS Entertainment)
Mami Nanami y Chizuru Mizuhara en el afiche de la quinta temporada de "Rent-a-Girlfriend" (Foto: TMS Entertainment)


¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”?

, que se encarga de la distribución internacional del popular anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”?

La quinta temporada de “Rent-a-Girlfriend” tiene 12 episodios, al igual que las anteriores entregas.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”

  • Episodio 1: Ex-Girlfriend, Nanami Mami: 8 de abril de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 2: 15 de abril de 2026
  • Episodio 3: 22 de abril de 2026
  • Episodio 4: 29 de abril de 2026
  • Episodio 5: 6 de mayo de 2026
  • Episodio 6: 13 de mayo de 2026
  • Episodio 7: 20 de mayo de 2026
  • Episodio 8: 27 de mayo de 2026
  • Episodio 9: 3 de junio de 2026
  • Episodio 10: 10 de junio de 2026
  • Episodio 11: 17 de junio de 2026
  • Episodio 12: 24 de junio de 2026

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Exnovia, Mami Nanami” (5x01), primer episodio de la quinta temporada de “Rent-a-Girlfriend”, “Mami recuerda su infancia y adolescencia mientras insiste a Chizuru de contarle la verdad a Nagomi.

La nueva temporada funciona como el segundo cour del viaje a Hawái, donde los malentendidos y la participación de otros personajes secundarios (Ruka, Mami) llegan a su punto máximo. Además, la relación de los protagonistas llega a un punto crítico debido a que no pueden ocultar sus sentimientos.

REPARTO DE LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”

  • Chizuru Mizuhara/Ichinose: Sora Amamiya
  • Kazuya Kinoshita: Shun Horie
  • Mami Nanami: Aoi Yūki
  • Ruka Sarashina: Nao Tōyama
  • Sumi Sakurasawa: Rie Takahashi
  • Mini Yaemori: Yu Serizawa
Sora Amamiya le vuelve a dar voz a Chizuru Mizuhara/Ichinose en la quinta temporada del anime "Rent-a-Girlfriend" (Foto: TMS Entertainment)
Sora Amamiya le vuelve a dar voz a Chizuru Mizuhara/Ichinose en la quinta temporada del anime "Rent-a-Girlfriend" (Foto: TMS Entertainment)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC