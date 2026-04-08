Pocos meses después del final de la cuarta temporada de “Rent-a-Girlfriend”, donde Mami manipuló a Ruka y amenazó con revelar la relación de alquiler de los protagonistas a la abuela de Kazuya, los fanáticos del anime basado en la serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Reiji Miyajima ya pueden continuar con la historia de Kinoshita, un universitario que, tras ser abandonado, alquila a una novia, Chizuru Mizuhara, a través de una aplicación. Poco a poco la farsa se convierte en realidad debido a que desarrollan sentimientos genuinos el uno por el otro. Por supuesto, esto complica todo. ¿Cuándo se estrena la quinta temporada?

Los nuevos episodios también fueron producidos por TMS Entertainment y cuenta con Kazuomi Koga como director, Mitsutaka Hirota como responsable de la composición de la serie, Kanna Hirayama en el diseño de personajes y con Kenichi Maeyamada encargada de la música.

El tema de apertura de la quinta temporada de “Rent-a-Girlfriend” es “Non Scenario Etude”, interpretado por Sora Amamiya, mientras que el tema de cierre es “204-Gōshitsu”, interpretado por Nakigoto.

Mami Nanami y Chizuru Mizuhara en el afiche de la quinta temporada de "Rent-a-Girlfriend" (Foto: TMS Entertainment)





¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”?

El primer episodio de la quinta temporada de “Rent-a-Girlfriend” se estrenó el 8 de abril de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”?

La quinta temporada de “Rent-a-Girlfriend” tiene 12 episodios, al igual que las anteriores entregas.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”

Episodio 1: Ex-Girlfriend, Nanami Mami: 8 de abril de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 15 de abril de 2026

Episodio 3: 22 de abril de 2026

Episodio 4: 29 de abril de 2026

Episodio 5: 6 de mayo de 2026

Episodio 6: 13 de mayo de 2026

Episodio 7: 20 de mayo de 2026

Episodio 8: 27 de mayo de 2026

Episodio 9: 3 de junio de 2026

Episodio 10: 10 de junio de 2026

Episodio 11: 17 de junio de 2026

Episodio 12: 24 de junio de 2026

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Exnovia, Mami Nanami” (5x01), primer episodio de la quinta temporada de “Rent-a-Girlfriend”, “Mami recuerda su infancia y adolescencia mientras insiste a Chizuru de contarle la verdad a Nagomi.”

La nueva temporada funciona como el segundo cour del viaje a Hawái, donde los malentendidos y la participación de otros personajes secundarios (Ruka, Mami) llegan a su punto máximo. Además, la relación de los protagonistas llega a un punto crítico debido a que no pueden ocultar sus sentimientos.

REPARTO DE LA TEMPORADA 5 DE “RENT-A-GIRLFRIEND”

Chizuru Mizuhara/Ichinose: Sora Amamiya

Kazuya Kinoshita: Shun Horie

Mami Nanami: Aoi Yūki

Ruka Sarashina: Nao Tōyama

Sumi Sakurasawa: Rie Takahashi

Mini Yaemori: Yu Serizawa

Sora Amamiya le vuelve a dar voz a Chizuru Mizuhara/Ichinose en la quinta temporada del anime "Rent-a-Girlfriend" (Foto: TMS Entertainment)

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