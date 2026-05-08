Este manga es considerado una obra maestra visual y narrativa, por lo tanto, cuando se anunció su adaptación al anime, los fanáticos tenían muchas expectativas, incluso algunos señalaron que podría superar el éxito de “Frieren: Beyond Journey’s End”. Tras su estreno, el 6 de marzo de 2026, ha obtenido buenos resultados: ha liderado las listas de popularidad de la temporada de primavera, mantiene una puntuación destacada en plataformas como MyAnimeList y IMDb, y la crítica especializada ha calificado la animación como “espectacular” y “mágica”.

Por lo tanto, no es una sorpresa que lidere un nuevo ranking de ventas. BookWalker, una plataforma digital de manga y novelas ligeras que ofrece más de 100.000 títulos, publicó, al igual que cada mes, su clasificación oficial de ventas para abril de 2026. Para elaborar esta lista realiza un seguimiento de sus títulos más vendidos en varias categorías importantes como manga, shonen y acción.

Entonces, el libro más vendido de BookWalker en todos los formatos, grupos demográficos y géneros fue “Witch Hat Atelier” (“Tongari Boushi no Atorie”), manga escrito e ilustrado por Kamome Shirahama y comenzó su serialización original en Japón el 22 de julio de 2016.

El aclamado manga de fantasía narra la historia de Coco, una niña que sueña con ser maga en un mundo donde la magia solo se hereda. Después de provocar un accidente por imitar un hechizo, conoce al mago Qifrey y se convierte en aprendiz para aprender a dibujar magia con tinta y salvar a su madre.

"Witch Hat Atelier" es de las pocas obras en ganar los premios más importantes del sector, incluyendo el Premio Eisner (2020) y el Premio Harvey en dos ocasiones (2020 y 2025) como Mejor Manga (Foto: Bug Films)

“WITCH HAT ATELIER” LIDERA UN NUEVO RANKING DE VENTAS

Críticos como Rebecca Silverman de Anime News Network, destacó la historia por sus “ilustraciones hermosas” y su “detalle intrincado”, comparando su encanto con las películas de Studio Ghibli. De hecho, “Witch Hat Atelier” ha ganado premios como el Eisner Award y el Harvey Award en la categoría de Mejor Manga. Además, hasta marzo de 2026, la serie superó los 7,5 millones de copias en circulación a nivel mundial.

Por lo tanto, no es una sorpresa que lidere este Top 10 de los libros más vendidos de BookWalker en abril de 2026. Revisa el ranking completo:

Witch Hat Atelier (manga) Granblue Fantasy (manga) Daemons of the Shadow Realm (manga) Reborn As a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship! (novela) Wistoria: Wand and Sword (manga) Ascendance of a Bookworm (novela) Shangri-La Frontier (manga) My Dress-Up Darling (manga) Land of the Lustrous (manga) That Time I Got Reincarnated As a Slime (novela)

El éxito del manga "Daemons of the Shadow Realm" ha sido notable, consolidándose como un fenómeno de ventas y crítica incluso antes del estreno de su anime en abril de 2026 (Foto: Bones Film)

“Witch Hat Atelier” logró superar a “Daemons of the Shadow Realm” de Hiromu Arakawa, quien también creó “Fullmetal Alchemist”. Se trata de una historia de fantasía y misterio que sigue a los gemelos Yuru y Asa, conocidos como “los hijos que separan el día y la noche”. Ellos luchan por reencontrarse y dominar a poderosos seres sobrenaturales llamados Tsugai (daemons).

Mientras que “Wistoria: Wand and Sword” ocupa el quinto puesto en el ranking. El manga de fantasía escrito por Fujino Omori (“DanMachi”) sigue a Will Serfort, un joven sin talento mágico en un mundo donde la magia lo es todo. Will se esfuerza en la academia mágica y en las mazmorras usando solo su excepcional habilidad con la espada para cumplir una promesa de infancia: llegar a la cima de la torre y reunirse con su amiga, Elfaria, quien se ha convertido en una de las magas más poderosas (Magia Vander).

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