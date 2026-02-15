¡Habemus estupendas noticias para los seguidores de “Red River”! Resulta que el exitoso manga de Chie Shinohara, también conocido como “Anatolia Story” (o “Sora wa Akai Kawa no Hotori”), por fin da el salto al anime tras años de ser uno de esos shōjo históricos que los fans solo podían recomendar en papel. Así, la historia de Yuri, una estudiante japonesa que es arrastrada desde la vida moderna hasta el turbulento Imperio hitita, regresa ahora en forma de serie de televisión con un estreno previsto para este 2026.

Vale precisar que el manga original fue serializado en la revista Shojo Comic de Shogakukan entre 1995 y 2002, y supera los 20 millones de copias en circulación (contando ediciones digitales).

Además, ganó el 46º Premio Shogakukan de Manga en la categoría shōjo y tuvo una adaptación teatral por la compañía Takarazuka Revue en el 2018, lo que ayuda a entender por qué su salto al anime llevaba años siendo reclamado por los fans.

¿DE QUÉ TRATA “RED RIVER”?

“Red River” narra la historia de Yuri, una chica japonesa actual que es arrastrada súbitamente a la época del Imperio hitita, alrededor del siglo XIV a. C., en el antiguo Oriente Medio.

Allí se ve atrapada en una intriga palaciega cuando la reina Nakia planea usarla como sacrificio humano.

Por fortuna, el príncipe Kail interviene para protegerla y la acoge como concubina, desencadenando una relación marcada por la política, la guerra y un romance a fuego lento.

Eventualmente, Yuri termina siendo considerada la encarnación de la diosa de la guerra Ishtar y se convierte en una figura clave para el pueblo y para los equilibrios de poder entre los reinos de Anatolia.

De esta manera, el conflicto entre su deseo de regresar a Japón y los lazos que va creando en este mundo—incluido su vínculo con Kail—sostiene el corazón emocional del relato.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ANIME “RED RIVER”?

El anime se estrenará en verano del 2026 en Japón. Es decir, entre junio y agosto del 2026.

Se trata, así, del primer trabajo de Shinohara que llega al formato de serie televisiva, un hito que la mangaka ha descrito como “una gran alegría” tras 24 años desde el final de la publicación.

EL EQUIPO DETRÁS DEL ANIME “RED RIVER”

Debes saber que la animación de la ficción corre a cargo de Tatsunoko Production, un estudio con larga trayectoria en televisión japonesa.

La dirección, por su parte, recae en Kōsuke Kobayashi, mientras que Yoriko Tomita se ocupa de la supervisión de guiones y Kenji Fujisaki firma el diseño de personajes.

Por si fuera poco, de los puntos diferenciadores del proyecto es la presencia de especialistas en arqueología anatolia como responsables de la supervisión histórica, entre ellos Kimiyoshi Matsumura y Daisuke Yoshida.

Esto implica una intención clara de respetar el verdadero contexto de la obra, algo que se alinea con la forma en que el manga combina romance, fantasía y referencias históricas.

Y tú, ¿ya tienes ganas de disfrutar del show televisivo?

La imagen promocional de "Red River", anime que explora géneros como el drama y la fantasía a lo largo de su trama (Foto: Tatsunoko Production)

