El thriller español “Colisión” (en inglés: “Collision Course”) ya está disponible en el catálogo de Netflix. Así, con ingredientes como un atraco a un banco, un accidente automovilístico en plena huida y una estructura que rebobina la historia una y otra vez, cientos de espectadores han convertido su desenlace en un tema de debate. Por eso, en las siguientes líneas, te brindo una explicación del final, con el objetivo de responder qué ocurre en la última escena, quién se queda con los diamantes y qué se puede esperar de los personajes tras el corte. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que la cinta se ambienta en el Madrid de 2013, tras la crisis económica. Aquí, un anciano le ruega a Ernesto (Luis Zahera), director de una sucursal bancaria, que le deje cobrar un billete de lotería antes de abrir.

Y ese supuesto favor deja entrar a dos enmascarados, quienes buscan la caja de seguridad 34, la cual aparece vacía.

Resulta que el anciano es Pedro (Karra Elejalde), un agente retirado y padre de Raúl (Álvaro Cervantes), mientras que los otros dos policías en activo son Carla (Laia Costa) y Tomás (Tamar Novas).

Eventualmente, en plena huida, el auto choca con otro vehículo y vuelca, y ese accidente divide el relato en capítulos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Colisión”:

¿QUÉ PASA EN LOS CUATRO DESTINOS DE LA BANDA DE “COLISIÓN”?

Cada una de las primeras realidades de la película española de Netflix muestra qué sucede si muere un miembro de la banda distinto.

Muere Pedro: la policía lo identifica por la prótesis de rodilla. Raúl, desesperado, mata a Tomás en el escondite.

la policía lo identifica por la prótesis de rodilla. Raúl, desesperado, mata a Tomás en el escondite. Muere Raúl: Pedro esconde las gemas en el ataúd de su hijo y termina detenido.

Pedro esconde las gemas en el ataúd de su hijo y termina detenido. Muere Carla: el inspector Luis le revela a Tomás que ella estaba embarazada y este último infiere que tenía un romance con Raúl. Entonces, le dispara al amante y a Pedro.

el inspector Luis le revela a Tomás que ella estaba embarazada y este último infiere que tenía un romance con Raúl. Entonces, le dispara al amante y a Pedro. Muere Tomás: la banda mantiene la calma y, dos meses después, un experto le dice a Pedro que las piedras son falsas. Así sale a la luz el plan de Ernesto.

¿QUÉ OCURRE EN LA QUINTA REALIDAD DE “COLISIÓN”?

En la quinta realidad, “Colisión” vuelve al instante del choque. En esta versión sobreviven los cuatro, queman el coche siniestrado y escapan en uno robado.

Y, en el asiento trasero, Carla y Raúl intercambian sonrisas que confirman su romance y su plan de escape secreto.

Delante, Tomás se queja del olor a excremento de perro que Pedro pisó en el banco y que, sin imaginarlo, sería la prueba forense que los delate.

¿QUIÉN SE QUEDA CON LOS DIAMANTES EN “COLISIÓN”?

En realidad, las gemas de la caja eran falsas. Y es que Ernesto montó el robo como un fraude de seguro.

Lo cierto es que el dueño de la caja tenía las joyas aseguradas y cobraba la indemnización, por lo que el director del banco salía beneficiado tras un acuerdo entre ambos.

Respecto a Lola, la camarera amante de Ernesto, ella intenta traicionarlo, pero él se adelanta con piedras falsas.

Es decir, Ernesto se sube a un avión con la fortuna real, mientras el inspector Luis detiene a Carla y a Raúl en el aeropuerto.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “COLISIÓN”?

Debido a que “Colisión” corta su metraje en pleno escape, podemos especular sobre lo que viene después en la trama con dos puntos clave en consideración.

La huella: la escena del excremento funciona como sentencia. Pedro le pide a Tomás que se acostumbre al olor, sin imaginar que esa pisada se convertirá en la prueba que los delate. De esta manera, la versión más optimista en apariencia es también la más cercana a una condena.

la escena del excremento funciona como sentencia. Pedro le pide a Tomás que se acostumbre al olor, sin imaginar que esa pisada se convertirá en la prueba que los delate. De esta manera, la versión más optimista en apariencia es también la más cercana a una condena. El robo de Pedro como hilo conductor: su gesto de guardarse las gemas se repite en todas las realidades y termina delatando a la banda cuando un tasador detecta que las piedras son falsas.

En ese sentido, todos los caminos conducen a algún arresto o a una tragedia. O sea, la película de Netflix plantea que no existe crimen perfecto.

El famoso actor español Luis Zahera en una escena clave de la película de thriller psicológico y crimen "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

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