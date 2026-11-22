Si alguna vez te preguntaste cuánto valdría tu último aliento, “Fool Night” llega al catálogo de Netflix para plantearte esa duda con un tono inquietante. Y es que el anime desarrolla su trama en un futuro donde la humanidad respira gracias a personas convertidas en plantas. Así, ¿te gustaría saber de qué trata exactamente esta producción de ciencia ficción, quién está detrás, qué voces la protagonizan y cuándo y cómo puedes verla? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo nace del galardonado manga homónimo de Kasumi Yasuda, que se publica en la revista Big Comic Superior de Shogakukan.

Además, la adaptación une por primera vez a dos estudios de gran peso en la industria: Sunrise y SHAFT.

¿DE QUÉ TRATA “FOOL NIGHT”?

La historia de “Fool Night” se ubica en un futuro lejano donde nubes densas cubren el cielo, la vegetación se marchitó y el oxígeno escasea.

Entonces, para sobrevivir, la humanidad recurre a la transfloración, una técnica que implanta semillas en personas cercanas a la muerte y las convierte en plantas que aportan un poco de aire.

Asimismo, quien se somete al procedimiento recibe un apoyo económico de 10 millones de yenes.

En este contexto, de acuerdo con Netflix, Toshiro Kamiya es un joven que vive en la pobreza y que trabaja sin descanso para pagar impuestos, gastos y los medicamentos de su madre enferma.

Y, frente a su difícil situación, el chico decide transflorarse y, en el centro médico de la intervención, se reencuentra con su amiga de infancia Yomiko Horai, quien trabaja allí.

Eventualmente, tras la operación, se revela que el joven puede oír las voces de los “spiriflora”, como se llama a los humanos convertidos en plantas, y la institución lo contrata como trabajador temporal especial.

Sin embargo, la trama se complica cuando un spiriflor comete una serie de asesinatos.

Por lo tanto, Toshiro colabora en la investigación y, mientras la voz del culpable lo acerca a la verdad, el caso se vuelve más profundo de lo previsto.

MIRA EL TRÁILER DE “FOOL NIGHT”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FOOL NIGHT”?

Los 12 episodios que componen la primera temporada de “Fool Night” llegan juntos el jueves 26 de noviembre del 2026, en todo el mundo y solo en Netflix.

Por ende, para disfrutar del anime sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para mayores de 16 años.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “FOOL NIGHT”?

Mientas Sunrise es el estudio detrás de “Cowboy Bebop” y de la saga “Gundam”, incluida “Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury”, SHAFT firma “Puella Magi Madoka Magica” y la saga “Monogatari”.

El equipo creativo de “Fool Night”, por su parte, incluye a:

Dirección: Atsushi Yukawa

Atsushi Yukawa Guion de la serie: Jin Tanaka

Jin Tanaka Dirección de sonido: Yota Tsuruoka

Yota Tsuruoka Música: Tatsuya Kato

Tatsuya Kato Diseño de personajes: Robert Sato

¿QUIÉNES PONEN LAS VOCES EN JAPONÉS DE “FOOL NIGHT”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de voz original de “Fool Night”:

Koki Uchiyama como Toshiro Kamiya

Minako Kotobuki como Yomiko Horai

Junya Enoki como Akira Yatsuka

Aya Endo como Saeko Kanaeno

Kiyomitsu Mizuuchi como Jin Hiragishi

Shion Wakayama como Sumi Matsuno

Hiroshi Tsuchida como Ken Hikasa

Nobuhiko Okamoto como Nishi

Sayaka Sembongi como Meg Okumura

Yumiko Kobayashi como Ivy

En el anime "Fool Night", Yomiko Horai es una investigadora que trabaja junto al protagonista, Toshiro Kamiya (Foto: Sunrise / SHAFT / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí