Los replicantes vuelven a Los Ángeles y esta vez lo hacen en formato serie. Y es que “Blade Runner 2099” es la nueva apuesta de Amazon Prime Video para el impresionante universo ficticio que nació de una novela de Philip K. Dick y que el cine convirtió en referente del cyberpunk. Así, si quieres saber de qué trata exactamente la producción televisiva, cuándo se estrena, cómo verla en el streaming y qué lugar ocupa dentro de la franquicia “Blade Runner”, te recomiendo seguir adelante.
Vale precisar que este proyecto funciona como secuela de las películas “Blade Runner” (1982) y “Blade Runner 2049” (2017).
La showrunner, por su parte, es Silka Luisa, mientras que Ridley Scott, director de la cinta original, asume el rol de productor ejecutivo.
¿DE QUÉ TRATA “BLADE RUNNER 2099″?
Según la sinopsis oficial de Amazon, esta serie transcurre cincuenta años después de los hechos de “Blade Runner 2049”.
Aquí, Los Ángeles ha renacido por obra de los replicantes, mientras que los seres humanos viven como ciudadanos de segunda categoría.
Y, en este contexto, Cora (Hunter Schafer), una joven humana en un último intento por dejar de huir, asume una identidad final: la de Blade Runner.
Eventualmente, ella se asocia con Olwen (Michelle Yeoh), una replicante a días de morir, y juntas persiguen a un fugitivo que esconde una verdad capaz de derrumbar la frágil ciudad.
MIRA EL TRÁILER DE “BLADE RUNNER 2099″
¿CUÁNDO SE ESTRENA “BLADE RUNNER 2099″?
Los ocho episodios de “Blade Runner 2099” llegan al catálogo de Amazon Prime Video de acuerdo con el siguiente horario:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 24 de noviembre
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|8:00 p.m. del martes 24 de noviembre
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|9:00 p.m. del martes 24 de noviembre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|10:00 p.m. del martes 24 de noviembre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|11:00 p.m. del martes 24 de noviembre
|España
|3:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre
Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.
Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para espectadores mayores de 16 años.
¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “BLADE RUNNER 2099″?
A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Blade Runner 2099”:
- Michelle Yeoh como Olwen
- Hunter Schafer como Cora
- Dimitri Abold
- Lewis Gribben
- Katelyn Rose Downey
- Daniel Rigby
- Johnny Harris
- Amy Lennox
- Sheila Atim
- Matthew Needham
- Tom Burke
- Maurizio Lombardi
- Hugo Hamlet
- Wil Coban
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