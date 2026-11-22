Los replicantes vuelven a Los Ángeles y esta vez lo hacen en formato serie. Y es que “Blade Runner 2099” es la nueva apuesta de Amazon Prime Video para el impresionante universo ficticio que nació de una novela de Philip K. Dick y que el cine convirtió en referente del cyberpunk. Así, si quieres saber de qué trata exactamente la producción televisiva, cuándo se estrena, cómo verla en el streaming y qué lugar ocupa dentro de la franquicia “Blade Runner”, te recomiendo seguir adelante.

Vale precisar que este proyecto funciona como secuela de las películas “Blade Runner” (1982) y “Blade Runner 2049” (2017).

La showrunner, por su parte, es Silka Luisa, mientras que Ridley Scott, director de la cinta original, asume el rol de productor ejecutivo.

¿DE QUÉ TRATA “BLADE RUNNER 2099″?

Según la sinopsis oficial de Amazon, esta serie transcurre cincuenta años después de los hechos de “Blade Runner 2049”.

Aquí, Los Ángeles ha renacido por obra de los replicantes, mientras que los seres humanos viven como ciudadanos de segunda categoría.

Y, en este contexto, Cora (Hunter Schafer), una joven humana en un último intento por dejar de huir, asume una identidad final: la de Blade Runner.

Eventualmente, ella se asocia con Olwen (Michelle Yeoh), una replicante a días de morir, y juntas persiguen a un fugitivo que esconde una verdad capaz de derrumbar la frágil ciudad.

MIRA EL TRÁILER DE “BLADE RUNNER 2099″

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BLADE RUNNER 2099″?

Los ocho episodios de “Blade Runner 2099” llegan al catálogo de Amazon Prime Video de acuerdo con el siguiente horario:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 24 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del martes 24 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del martes 24 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del martes 24 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del martes 24 de noviembre España 3:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para espectadores mayores de 16 años.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “BLADE RUNNER 2099″?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Blade Runner 2099”:

Michelle Yeoh como Olwen

como Olwen Hunter Schafer como Cora

como Cora Dimitri Abold

Lewis Gribben

Katelyn Rose Downey

Daniel Rigby

Johnny Harris

Amy Lennox

Sheila Atim

Matthew Needham

Tom Burke

Maurizio Lombardi

Hugo Hamlet

Wil Coban

La serie "Blade Runner 2099" explora géneros como la ciencia ficción y el suspenso a lo largo de ocho episodios (Foto: Alcon Entertainment / Amazon MGM Studios / Scott Free Productions)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí