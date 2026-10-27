Después de más de dos décadas, “Bleach” llegó al esperado cierre de su adaptación televisiva con un episodio que mezcla despedida, nostalgia y una sorpresa pensada para los fans de siempre. Y es que el final del anime “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” de Disney+ y Hulu deja a Ichigo Kurosaki, a Rukia Kuchiki y a sus amigos en un futuro muy distinto al de la guerra contra Yhwach. Así, si te gustaría repasar qué ocurre en el último capítulo de la producción y quiénes son los nuevos personajes que aparecen en escena, esta nota es para ti. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

¿QUÉ PASA EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

El capítulo se titula “Death & Strawberry” (en español: “Muerte y fresa”) y es el episodio 10 de “The Calamity”. Es decir, el número 50 de “Thousand-Year Blood War”.

Aquí, la historia salta diez años después de la derrota de Yhwach y presenta a los nuevos capitanes de los Trece Escuadrones de la Corte.

Además, la ceremonia incluye guiños cómicos: por ejemplo, Kenpachi se pierde por el camino y a Rose lo frenan antes de una actuación musical.

Y, por si fuera poco, Aizen reaparece en Muken, donde la Kyoka Suigetsu vuelve a sus manos, antes de ofrecer un discurso sobre cómo el miedo ayuda a las personas a encontrar valor.

Cabe resaltar que, entre los demás personajes, Chad es un boxeador famoso, mientras que Uryu trabaja como médico.

¿QUIÉNES SON KAZUI E ICHIKA EN “BLEACH”?

El anime también nos revela que Ichigo y Orihime ahora están casados y tienen un hijo de seis años llamado Kazui, quien comparte con sus padres la capacidad de ver espíritus.

Rukia y Renji, por su parte, tienen una hija llamada Ichika.

Y, en un momento del capítulo final, el Departamento de Investigación y Desarrollo detecta un resto de la presión espiritual de Yhwach. Sin embargo, Kazui se acerca y simplemente lo elimina con la mano, evidenciando su poder.

Vale precisar que Ichika, ya aprendiz de Shinigami, se presenta ante él en un encuentro que replica el primer cruce entre Ichigo y Rukia. De esta manera, la historia cierra su círculo con la nueva generación.

Kazui Kurosaki, el hijo de Ichigo Kurosaki y Orihime Inoue, aparece en el último episodio del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

EL ENDING ESPECIAL DEL FINAL DE “BLEACH”

Por otro lado, el ending especial del episodio muestra al reparto y al staff de “Bleach” con dibujos originales. Asimismo, está acompañado con “Number One”, una de las canciones más emblemáticas de la franquicia.

Y, tras los créditos, el anime adapta la última página del manga de Tite Kubo con la frase “The Stories of Brave” (“Las historias de los valientes”), sin mostrar un “The End” (“Fin”).

Así, aunque no hay una continuación confirmada, se especula que podría haber algún anuncio sorpresa en el Jump Festa 2027, el cual se celebrará el 20 de diciembre, o en el evento BLEACH FES., el cual se llevará a cabo entre el 27 y el 28 de febrero del próximo año. Aunque, por supuesto, todo esto es solo un rumor por el momento.

Y a ti, ¿te gustaría volver a disfrutar de este universo en pantalla?

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