La despedida de “Yellowjackets” de las pantallas ya tiene cuenta regresiva. Y es que la serie de Paramount+ sobre el equipo juvenil de fútbol que sobrevive a un accidente aéreo en la naturaleza canadiense entra en su recta final. Así, los fans ya cuentan cuántos capítulos quedan y cuánto falta para conocer las respuestas a sus misterios. Por lo tanto, en esta nota, te presento la guía de episodios de la temporada 4 de la producción: descubre cómo queda su calendario de estreno y prepárate para tu próxima maratón frente a la TV.
Vale precisar que el show televisivo mantiene su estructura de dos líneas de tiempo: las adolescentes atrapadas en la naturaleza en 1996 y las sobrevivientes adultas, casi 25 años después.
Y, en esta entrega, el rescate se acerca para las jóvenes, pero esa salvación amenaza con sacar a la luz sus secretos más oscuros.
Por otro lado, en la línea del presente, una antigua pareja regresa al pueblo con una agenda oculta.
Así, esta tanda apunta a responder cómo las chicas salieron del bosque y qué trajeron consigo.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Yellowjackets” - Temporada 4:
GUÍA DE EPISODIOS DE “YELLOWJACKETS” - TEMPORADA 4
La cuarta y última entrega de la serie de Paramount+ se compone de diez capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre del 2026 y enero del 2027.
Calendario de estreno:
- Episodio 1 - “Hivemind”: viernes 20 de noviembre del 2026
- Episodio 2 - “Human Interest”: viernes 27 de noviembre del 2026
- Episodio 3 - “She’s Made of Iron, Sir”: viernes 4 de diciembre del 2026
- Episodio 4 - “Burnout”: viernes 11 de diciembre del 2026
- Episodio 5 - “Feed on the Weak”: viernes 18 de diciembre del 2026
- Episodio 6: viernes 25 de diciembre del 2026
- Episodio 7: viernes 1 de enero del 2027
- Episodio 8: viernes 8 de enero del 2027
- Episodio 9: viernes 15 de enero del 2027
- Episodio 10 (final de la serie): viernes 22 de enero del 2027
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “YELLOWJACKETS” - TEMPORADA 4?
Los capítulos de la temporada final de “Yellowjackets” están programados para lanzarse en Paramount+ de acuerdo con el siguiente horario según países:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) de los viernes
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|02:00 a.m. de los viernes
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|03:00 a.m. de los viernes
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|04:00 a.m. de los viernes
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|05:00 a.m. de los viernes
¿CÓMO VER “YELLOWJACKETS” - TEMPORADA 4?
“Yellowjackets” es un título que forma parte del catálogo de Paramount+. Por lo tanto, para disfrutar de su cuarta entrega sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
Importante: los nuevos episodios de la serie también se emitirán por la señal de Showtime en Estados Unidos, dos días después de su llegada a Paramount+.
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