“The Madison” es la nueva serie creada por Taylor Sheridan que llega a la plataforma de streaming Paramount+, con un elenco liderado por las superestrellas Michelle Pfeiffer y Kurt Russell. Así, para quienes siguen el universo de Sheridan y buscan el “nuevo Yellowstone”, esta propuesta es ideal para sumar a su próxima maratón frente a la TV... dado que concentra un interesante premisa dramática, un reparto de primer nivel y una historia de duelo contada en clave neo‑western.

Vale precisar que, aunque inicialmente se anunció como parte de la franquicia “Yellowstone”, Paramount aclaró que la producción finalmente se lanzaría como una serie independiente, sin conexión directa con la familia Dutton ni con otros spin‑offs.

Sin embargo, se garantiza una continuidad de la marca del creador Taylor Sheridan. Es decir, se trata de un drama familiar íntimo con paisajes de gran formato y el sello visual que los fans del autor reconocen al instante.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Madison”:

¿DE QUÉ TRATA “THE MADISON”?

La serie de Paramount+ se centra en los Clyburn, una familia neoyorquina que, tras una tragedia, decide mudarse al valle del río Madison, en Montana, buscando sanar en un entorno rural tan bello como desafiante.

Allí deberán enfrentar tensiones internas, duelos no resueltos y el choque entre su vida anterior y una comunidad marcada por la tierra y sus reglas no escritas.

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE MADISON”

El lanzamiento de “The Madison” viene con una estrategia poco habitual: en lugar de episodios semanales, la temporada se divide en solo dos tandas de tres capítulos cada una.

En ese sentido, el calendario queda así:

Episodios 1, 2 y 3 (“Pilot”, “Let the Land Hold Me” y “Watch Her Fall”): se estrenan el sábado 14 de marzo del 2026 .

(“Pilot”, “Let the Land Hold Me” y “Watch Her Fall”): se estrenan el . Episodios 4, 5 y 6 (“Tomorrow Is Goodbye”, “No Name and a New Dream” y “I Give Me Permission”): llegan el sábado 21 de marzo del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE MADISON”?

En Estados Unidos, los capítulos de “The Madison” están programados para lanzarse en Paramount+ a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

A nivel internacional, eso equivale a los siguientes horarios:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los sábados Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los sábados Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los sábados

¿CÓMO VER “THE MADISON”?

En EE.UU. y Latinoamérica, “The Madison” es una producción exclusiva de Paramount+.

Por lo tanto, si te encuentras en esos territorios y quieres disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En España, en cambio, la serie se estrenará el viernes 27 de marzo del 2026 a través de SkyShowtime.

El póster de "The Madison", serie dramática que se compone de 6 episodios en su primera temporada (Foto: Paramount Television)

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