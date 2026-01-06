El actor británico Alfie Allen interpreta el rol protagonista de Rick en "Joven secuestrada", serie basada en la obra "Baby Doll" de Hollie Overton (Foto: Clapperboard Studios / Paramount+)
El actor británico Alfie Allen interpreta el rol protagonista de Rick en "Joven secuestrada", serie basada en la obra "Baby Doll" de Hollie Overton (Foto: Clapperboard Studios / Paramount+)
“Joven secuestrada” (en su idioma original: “Girl Taken”) es la serie de Paramount+ que promete mantener a los espectadores al borde del asiento. Y es que la producción, basada en la novela “Baby Doll” de la autora estadounidense Hollie Overton, trae consigo una historia sobre secuestro, trauma y supervivencia... explorando el lado más oscuro de la obsesión y la resiliencia familiar. ¿Quieres saber exactamente de qué trata y cómo verla? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre este thriller dramático.

Vale precisar que la ficción está dirigida por Laura Way y Bindu de Stoppani, y tiene un guion a cargo de David Turpin, Suzanne Cowie y Nessah Muthy.

Además, su filmación principal arrancó en junio del 2025 y se llevó a cabo en locaciones del País Vasco, específicamente en Vitoria-Gasteiz.

¿DE QUÉ TRATA “JOVEN SECUESTRADA”?

“Joven secuestrada” narra la historia de las hermanas gemelas Lily (Tallulah Evans) y Abby Riser (Delphi Evans), cuyas vidas se transforman para siempre cuando la primera es secuestrada de su tranquilo pueblo rural por Rick Hansen (Alfie Allen), un querido y respetado profesor local.

Así, la trama da un giro cuando, tras 8 años de cautiverio, Lily logra escapar de su infernal encierro.

Sin embargo, la libertad de la chica tiene un precio: resulta que el mundo al que soñaba volver siguió girando sin ella.

Entonces, mientras Lily intenta reintegrarse a una vida que ya no reconoce, debe enfrentar los oscuros secretos que rodearon su desaparición y la inquietante verdad sobre su captor, quien representa una amenaza latente para nuestra protagonista.

MIRA EL TRÁILER DE “JOVEN SECUESTRADA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “JOVEN SECUESTRADA”?

A continuación, conoce al elenco principal de “Joven secuestrada”:

  • Alfie Allen como Rick Hansen, el profesor local que secuestra a Lily.
  • Jill Halfpenny como Eve, la madre de Lily y Abby.
  • Tallulah Evans como Lily Riser, la joven secuestrada.
  • Delphi Evans como Abby Riser, la hermana gemela de Lily.
  • Levi Brown
  • Niamh Walsh
  • Victoria Ekanoye
  • Holly Atkins
  • Vikash Bhai
  • Kiran Krishnakumar

¿CÓMO VER “JOVEN SECUESTRADA”?

“Joven secuestrada” se estrena de manera exclusiva en Paramount+ el jueves 8 de enero del 2026.

​Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de los episodios de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Joven secuestrada", thriller dramático dirigido por Laura Way y Bindu de Stoppani (Foto: Clapperboard Studios / Paramount+)
El póster de "Joven secuestrada", thriller dramático dirigido por Laura Way y Bindu de Stoppani (Foto: Clapperboard Studios / Paramount+)

