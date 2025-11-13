Para alegría de todos los que disfrutaron de su primera entrega, la temporada 2 de “Landman” es una realidad. Así, si llegaste a esta nota buscando saber cuándo se estrena cada episodio de la serie de Paramount+, estás de suerte. En las siguientes líneas, te traigo su calendario completo de lanzamiento. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la producción está inspirada en el podcast “Boomtown” de Christian Wallace y sigue a Tommy Norris (Billy Bob Thornton), quien es presentado como un intermediario que negocia derechos de perforación petrolera con propietarios de tierras y que, a su vez, es el vicepresidente de operaciones de M-Tex Oil en el oeste de Texas.

De esta manera, nuestro protagonista debe equilibrar las exigencias de su trabajo con su caótica vida personal: su exesposa Angela (Ali Larter), sus hijos Cooper (Jacob Lofland) y Ainsley (Michelle Randolph), su relación con Cami Miller (Demi Moore) y, por supuesto, las constantes crisis que surgen en la industria del petróleo.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Landman”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “LANDMAN” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie consta de 10 capítulos en total, programados para estrenarse semanalmente cada domingo en Paramount+, desde el 16 de noviembre del 2025 hasta el 18 de enero del 2026.

Episodio 1 - "Death and a Sunset": domingo 16 de noviembre del 2025

Episodio 2 - "Sins of the Father": domingo 23 de noviembre del 2025

Episodio 3 - "Almost a Home": domingo 30 de noviembre del 2025

Episodio 4 - "Dancing Rainbows": domingo 7 de diciembre del 2025

Episodio 5 - "The Pirate Dinner": domingo 14 de diciembre del 2025

Episodio 6 - "Dark Night of the Soul": domingo 21 de diciembre del 2025

Episodio 7 - "Forever Is an Instant": domingo 28 de diciembre de 2025

Episodio 8 - "Handsome Touched Me": domingo 4 de enero del 2026

Episodio 9 - "Plans, Tears and Sirens": domingo 11 de enero del 2026

Episodio 10 (final de temporada) - "Tragedy and Flies": domingo 18 de enero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “LANDMAN” - TEMPORADA 2?

En Estados Unidos, los capítulos de la temporada 2 de “Landman” se lanzan a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de su día de estreno.

Es decir, en otros territorios, sigue la conversión horaria de esta tabla:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER “LANDMAN” - TEMPORADA 2?

“Landman” es una producción exclusiva del catálogo de Paramount+. Por lo tanto, para disfrutar de su segunda entrega, necesitas contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Recuerda que, en EE. UU., las suscripciones están disponibles desde $7.99 (con anuncios) o $12.99 (sin anuncios) al mes.

El póster de la temporada 2 de "Landman", serie creada por Taylor Sheridan, reconocido por ser la mente creativa detrás de "Yellowstone" (Foto: Paramount)

