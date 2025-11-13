Una nueva película de acción y ciencia ficción llega a los cines de Estados Unidos. Se trata de “The Running Man” (o “El sobreviviente” en algunos países hispanohablantes), la segunda adaptación cinematográfica de la novela de 1982 de Stephen King (publicada bajo el seudónimo de Richard Bachman). Así, con la dirección de Edgar Wright, la cinta busca estar a la altura del icónico largometraje homónimo de 1987 que tuvo como protagonista a Arnold Schwarzenegger.

Vale precisar que la cinta tuvo como guionistas al mismo Wright y a Michael Bacall, quienes le dan una actualización al relato para que se integre naturalmente a la cultura mediática contemporánea.

Además, en el elenco, nos encontramos con estrellas de la talla de Glen Powell, William H. Macy, Michael Cera, Josh Brolin y Colman Domingo, por solo mencionar algunos nombres.

¿DE QUÉ TRATA “THE RUNNING MAN” (2025)?

La trama de “The Running Man” nos traslada a un futuro cercano distópico, en el que Estados Unidos está controlado por corporaciones mediáticas y donde la mayoría de la población vive en pobreza extrema sin acceso a atención médica.

Allí, la gente es mantenida pacificada por FreeVee, una red que bombardea a la población con reality shows basura y concursos violentos.​​

En este contexto, conocemos a Ben Richards (Glen Powell), un hombre que vive en los barrios marginales con su esposa Sheila (Jayme Lawson) y su bebé Cathy, quien sufre de influenza.

Entonces, desesperado porque no puede pagar el tratamiento médico de la niña, Ben asiste a las audiciones para los concursos televisivos.​​

Así, él resulta perfecto para “The Running Man”, el programa más popular y peligroso de la televisión: una competencia mortal donde los concursantes pueden ganar un premio millonario si sobreviven 30 días mientras son “cazados” por asesinos profesionales.

Y si bien parecía que su participación sería parte del entretenimiento de toda una nación, la rebeldía de Ben pronto lo transforman en una amenaza real para todo el sistema.

MIRA EL TRÁILER DE “THE RUNNING MAN” (2025)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE RUNNING MAN”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “The Running Man”:

Glen Powell como Ben Richards , el protagonista​​ de la historia

, el protagonista​​ de la historia Josh Brolin como Dan Killian , el productor del show​​

, el productor del show​​ Colman Domingo como Bobby “Bobby T” Thompson , el presentador​​ del programa

, el presentador​​ del programa Lee Pace como Evan McCone , el líder de los ‘Hunters​' (los cazadores)

, el líder de los ‘Hunters​' (los cazadores) Emilia Jones como Amelia Williams , una civil

, una civil Michael Cera como Elton Parrakis , un rebelde

, un rebelde Katy O’Brian como Laughlin , otra concursante​

, otra concursante​ Cameo especial: Arnold Schwarzenegger aparece como el rostro del billete de $100

¿CÓMO VER “THE RUNNING MAN”?

“The Running Man” se estrena en cines de Estados Unidos el viernes 14 de noviembre del 2025.

En el país norteamericano, Paramount Pictures distribuye la película con proyecciones en formatos como IMAX, Dolby Cinema, Dolby Atmos y 4DX.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

En otros territorios, la cinta se lanza siguiendo esta programación:

Estreno en Perú, México y gran parte de Latinoamérica: jueves 13 de noviembre del 2025

jueves 13 de noviembre del 2025 Estreno en España: viernes 21 de noviembre del 2025

El póster de "The Running Man", película del director Edgar Wright que se desarrolla a lo largo de 133 minutos de metraje (Foto: Paramount Pictures)

