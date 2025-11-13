“Jay Kelly” es la nueva película del director Noah Baumbach, reconocido por su trabajo previo en títulos como "Marriage Story“, ”Frances Ha" y hasta “Barbie” (cinta en la que fue uno de los guionistas). Esta vez, el cineasta reúne a dos de las estrellas más grandes de Hollywood: George Clooney y Adam Sandler, quien ahora asume un papel mucho más dramático al que nos tiene acostumbrados. Así, tras su paso por el Festival de Cine de Venecia, el New York Film Festival y el BFI London Film Festival, la producción llega finalmente a Estados Unidos... antes de su lanzamiento oficial en Netflix.

Vale precisar que el filme se desarrolla a lo largo de 132 minutos de metraje y cuenta con un guion a cargo del propio Baumbach y Emily Mortimer.

De esta manera, en forma de comedia dramática, la obra explora temas como el remordimiento, el autoconocimiento y diversas reflexiones sobre la fama.

¿DE QUÉ TRATA “JAY KELLY”?

Tal como lo indica su título, la película se centra en Jay Kelly (George Clooney). Resulta que él es un famoso actor de cine que ha pasado décadas construyendo una carrera estelar, pero que ahora se encuentra en una profunda crisis de identidad.

Y es que todo el mundo lo conoce, pero él no se conoce a sí mismo.​

Así, tras una lamentable pérdida, nuestro protagonista se siente muy culpable y decide emprender un viaje de autodescubrimiento con el que pretende reconciliarse con su pasado y afrontar su presente.

Todo esto acompañado por su fiel representante Ron (Adam Sandler), haciéndonos testigos de una historia conmovedora y rebosante de humor... y que oscila entre lo grandioso y lo íntimo.

MIRA EL TRÁILER DE “JAY KELLY”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “JAY KELLY”?

A continuación, repasa la lista de intérpretes del elenco principal de “Jay Kelly”:

George Clooney como Jay Kelly , una estrella en plena crisis existencial​

, una estrella en plena crisis existencial​ Adam Sandler como Ron Sukenick , el representante y confidente de Jay​

, el representante y confidente de Jay​ Laura Dern como Liz , la publicista de Jay​

, la publicista de Jay​ Billy Crudup como Tim, un antiguo compañero de clases de Jay​

un antiguo compañero de clases de Jay​ Riley Keough como Jessica Kelly , la hija mayor de Jay​

, la hija mayor de Jay​ Grace Edwards como Daisy Kelly , la hija menor de Jay​

, la hija menor de Jay​ Stacy Keach como el Sr. Kelly , el padre de Jay​

, el padre de Jay​ Jim Broadbent como Peter Schneider , el director​ que le dio una gran oportunidad a Jay

, el director​ que le dio una gran oportunidad a Jay Greta Gerwig como Lois Sukenick, la esposa de Ron

¿CÓMO VER “JAY KELLY”?

“Jay Kelly” se estrena en cines selectos de Estados Unidos el viernes 14 de noviembre del 2025.

Por lo tanto, si te encuentras en el país norteamericano, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

Cabe resaltar que, en otros territorios, el filme se lanza siguiendo esta programación:

En cines de México: jueves 20 de noviembre del 2025

jueves 20 de noviembre del 2025 En cines de España: viernes 21 de noviembre del 2025

Finalmente, su estreno global en Netflix se ha establecido para el viernes 5 de diciembre del 2025.​​

Entonces, para ver la película en el streaming desde entonces, no olvides que debes contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja.

El póster de "Jay Kelly", película del director Noah Baumbach que se desarrolla a lo largo de 132 minutos de metraje (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí