Si estás en busca de un thriller de espías con una buena trama, quizá deberías darle una oportunidad a “The Copenhagen Test”, la serie de Peacock—protagonizada por Simu Liu y Melissa Barrera—que presenta una premisa inquietante: ¿qué harías si descubres que alguien puede ver y escuchar todo lo que tú percibes? Así, si quieres saber más sobre la producción, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo fue creado por Thomas Brandon y tiene como productor a James Wan, la mente maestra detrás del universo de “The Conjuring”.

Y, además de Liu y Barrera, se incluyen nombres como Sinclair Daniel, Brian d’Arcy James y Mark O’Brien en su elenco principal.

¿DE QUÉ TRATA “THE COPENHAGEN TEST”?

“The Copenhagen Test” nos sumerge en la historia de Alexander Hale (Simu Liu), un analista de inteligencia chino-estadounidense que trabaja en una agencia secreta conocida como “The Orphanage” (El Orfanato).

Así, somos testigos de cómo su rutina se transforma en pesadilla cuando descubre que su cerebro ha sido hackeado, permitiendo que perpetradores desconocidos accedan en tiempo real a todo lo que ve y escucha.

Por supuesto, la situación es crítica: Alexander está atrapado entre su enigmática agencia, que sospecha que él podría ser un traidor, y los hackers que lo espían desde dentro de su propia mente.

Entonces, para limpiar su nombre y demostrar su lealtad a Estados Unidos, nuestro protagonista debe fingir que todo es normal las 24 horas del día, actuando como si no supiera que está comprometido, mientras trabaja desde dentro para desenmascarar a quienes lo hackearon.

Sin embargo, el desafío se complica aún más con la aparición de Michelle (Melissa Barrera), una figura misteriosa que podría ser un interés romántico genuino... o una agente encubierta contratada para vigilarlo.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE COPENHAGEN TEST”?

A continuación, repasa la lista de integrantes del reparto de “The Copenhagen Test”:

Simu Liu como Alexander Hale , el analista de inteligencia cuyo cerebro es hackeado

, el analista de inteligencia cuyo cerebro es hackeado Melissa Barrera como Michelle , la misteriosa mujer que entra en la vida de Alexander

, la misteriosa mujer que entra en la vida de Alexander Sinclair Daniel como Parker

como Parker Brian d’Arcy James como Moira

como Moira Mark O’Brien como Cobb

como Cobb Kathleen Chalfant como St. George

como St. George Sara Amini como Ellie

como Ellie Saul Rubinek como Victor Simonek

como Victor Simonek Hannah Cruz como Rachel Kasperian

como Rachel Kasperian Adina Porter como Marlowe

¿CÓMO VER “THE COPENHAGEN TEST”?

“The Copenhagen Test” se estrena el sábado 27 de diciembre del 2025 de manera exclusiva en Peacock.

Cabe resaltar que el servicio de streaming solo está disponible en Estados Unidos y ciertos territorios estadounidenses, como Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa Americana e Islas Marianas del Norte.

Por lo tanto, si te encuentras en alguno de estos lugares, podrás disfrutar de los ocho episodios de la producción con una suscripción activa a la plataforma de NBCUniversal.

