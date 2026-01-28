Aunque logró recuperar su cuerpo, que estaba poseído por Janet Hamilton (Jess Gabor), la historia de Maddie Nears (Peyton List) aún no termina y en la tercera temporada de “School Spirit” debe adaptarse a su vida. Pero las visiones aterradoras no dejarán de atormnatrla, así como el peso de proteger tanto a los vivos como a los muertos mientras Simon (Kristian Ventura), atrapado en el más allá. Entonces, ¿qué pasará en la nueva entrega de la serie de Paramount+? ¿Cuántos episodios tiene la temporada 3 y cuándo se estrenarán?

El productor ejecutivo Oliver Goldstick de “School Spirit”, que se basa en la novela gráfica desarrollada por los Trinrud junto a Maria Nguyen, indicó a TVLine que, “por alguna razón, Simon está viendo un mundo que el resto de nosotros no podemos, la mayoría de los mortales no pueden en el mundo corpóreo”.

Peyton List, Kristian Ventura, Milo Manheim, Kiara Pichardo, Spencer MacPherson, Sarah Yarkin, Rainbow Wedell, Ci Hang Ma, Miles Elliot y Josh Zuckerman retoman sus roles habituales en la tercera temporada del exitoso drama de fantasía adolescente. Ari Dalbert, Erika Swayze y Jennifer Tilly se suman al reparto principal.

Maddie (Peyton List) vive atormentada por visiones en la tercera temporada de la serie "School Spirit" (Foto: Paramount+)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”?

Los tres primeros episodios de la tercera temporada de “School Spirit” se estrenaron el miércoles 28 de enero de 2026 en Paramount+. Cada semana se emitirá un nuevo capítulos hasta el 4 de marzo.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama adolescente sobrenatural solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”?

Al igual que las primeras dos entregas, la tercera temporada de “School Spirit” tiene ocho episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”

Episodio 1: It’s a Wonderful Afterlife: 28 de enero de 2026

Episodio 2: Mean Ghouls: 28 de enero de 2026

Episodio 3: The Halls Have Eyes: 28 de enero de 2026

Episodio 4: The Bereftest Club: 4 de febrero de 2026

Episodio 5: Raiders of the Lost Scar: 11 de febrero de 2026

Episodio 6: Children of the Scorned: 18 de febrero de 2026

Episodio 7: Midsomester: 25 de febrero de 2026

Episodio 8: Dawn of the Deb: 4 de marzo de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la tercera temporada de “School Spirit”, Maddie y sus amigos se verán arrastrados a un “misterio más profundo y oscuro a medida que el velo entre los mundos se vuelve peligrosamente delgado, presentando giros que desafían todo lo que creían saber.

Tras luchar por volver a la vida, Maddie lidia con visiones aterradoras y el peso de proteger tanto a los vivos como a los muertos, mientras que Simon, atrapado en el más allá, se obsesiona con los secretos enterrados en las cicatrices de Split River High. ¿Por qué ha muerto tanta gente allí? ¿De qué les advertía el Sr. Martin? Mientras buscan respuestas, nuevos peligros y oscuros secretos comienzan a aflorar”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”

Peyton List como Maddie

Kristian Ventura como Simon

Milo Manheim como Wally

Kiara Pichardo como Nicole

Spencer MacPherson como Xavier

Sarah Yarkin como Rhonda

Rainbow Wedell como Claire

Ci Hang Ma como Quinn

Miles Elliot como Yuri

Josh Zuckerman como Mr. Martin

Jennifer Tilly como la Dr. Deborah Hunter-Price

Erika Swayze como Livia

Ari Dalbert como Kyle

La Dr. Deborah Hunter-Price (Jennifer Tilly) hablando con Maddie (Peyton List) en la tercera temporada de "School Spirit" (Foto: Paramount+)

