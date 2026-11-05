¡Atención, SPOILERS ! El pasado martes 3 de noviembre del 2026, la serie animada “Bass X Machina” llegó al catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Así, su primera tanda de episodios terminó con una batalla enorme y con varias preguntas en el aire: ¿Bass Reeves logró detener a la máquina gigante que amenazaba una ciudad entera? ¿Qué ocurrió con los dos villanos? ¿Hay cierre o hay puerta abierta? Por eso, para resolver cualquier duda que tengas, aquí te traigo una explicación de su desenlace.

Vale precisar que la producción explora la historia real del alguacil Bass Reeves en una versión alternativa del Oeste de la posguerra civil, donde la tecnología ocupa un lugar central.

En ese sentido, el show televisivo explora géneros como el wéstern y la ciencia ficción, con un protagonista que carga una prótesis de brazo muy peculiar.

Asimismo, la ficción llegó con la firma del estudio de animación Studio Mir y un reparto de voces original que incluye a Brian Tyree Henry en el papel principal.

Antes de continuar, disfruta del tema principal de “Bass X Machina”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BASS X MACHINA”?

En el sexto y último episodio de la serie animada, titulado “Si quieres un país, debes matar por él”, el Colossus, la superarma impulsada por un núcleo de Aianhli, avanza hacia Central City.

Y si bien Bass cree al comienzo que la ciudad es una instalación militar, pronto descubre que viven civiles allí.

Cabe resaltar que el manejo de la máquina está a cargo de Lighthorse, jefe choctaw y antiguo compañero de ruta de nuestro protagonista, quien busca vengar los abusos sufridos por su pueblo.

Por otro lado, se revela que el general confederado Rivenbark participó en la creación del arma.

En este contexto, mientras Bass intenta que Lighthorse recapacite, Dana, Eugene y Etta buscan apagar el motor de la máquina.

Además, Ahni, la hija de Bass, cambia de bando al ver que el ataque cae sobre agricultores y familias.

¿BASS REEVES SOBREVIVE A LA EXPLOSIÓN DEL COLOSSUS?

La repuesta corta es SÍ. Resulta que Lighthorse busca detonar el núcleo con el fin de destruir la ciudad, y Etta explica que el brazo nuevo de Aianhli de Bass puede absorber la energía.

Y aunque existe el riesgo de que el hombre muera, él decide sacrificarse... provocando que la carga se disipe y Central City se salve.

Eventualmente, por fortuna, Bass sale con vida de los escombros.

¿QUÉ PASÓ CON LIGHTHORSE Y RIVENBARK?

Ambos terminan encarcelados. Y, en el caso de Lighthorse, Bass lo entrega a su propio pueblo, para que sea juzgado según las costumbres choctaw.

De esta manera, con tal decisión, impide que el juez Parker lo ejecute.

¿BASS REEVES SE CONVIERTE EN AGENTE MARSHAL?

Tal como en la vida real, Bass se convierte en el primer agente marshal negro de los Estados Unidos, un cargo que el ejército le ofrece tras la crisis.

Por otro lado, Eugene recupera su ferretería, Glory da a luz a su tercer hijo y Dana abraza su identidad birracial.

Finalmente, Ahni visita a su padre en la granja y le deja claro que hay varios asuntos en los que no están de acuerdo. Sin embargo, resulta evidente que Bass cree que puede cambiar las cosas desde adentro.

Y, en la última escena de la serie animada de Netflix, Glory y los niños invitan a la joven a cenar.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR TRAS EL FINAL DE “BASS X MACHINA”?

Tal como te has podido dar cuenta, el desenlace de “Bass X Machina” funciona como una historia cerrada, pero deja ganchos suficientes para continuar.

Por lo tanto, si la producción decide seguir en una eventual segunda temporada, se espera que se desarrollen las siguientes tramas:

El vínculo entre Bass y Ahni: el cargo de marshal podría abrir una grieta entre padre e hija, con ambos ubicados en lados distintos de la ley.

el cargo de marshal podría abrir una grieta entre padre e hija, con ambos ubicados en lados distintos de la ley. La identidad de Dana: ella podría enfrentar nuevos retos en una sociedad que sigue clasificando a las personas por su color.

ella podría enfrentar nuevos retos en una sociedad que sigue clasificando a las personas por su color. El Aianhli y las armas del futuro: el metal que alimentó al Colossus esconde más potencial del que se mostró, con posibles aleaciones aún más poderosas.

Y a ti, ¿te gustaría ver más episodios del show televisivo?

Rivenbark, interpretado por Currie Graham en inglés, es un personaje clave en la miniserie animada "Bass X Machina" (Foto: Studio Mir / Netflix)

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