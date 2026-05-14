“Devil May Cry” regresó por todo lo alto a Netflix y, si ya disfrutaste de la segunda entrega de la serie animada, es muy probable que la ansiedad por la temporada 3 ya esté haciendo de las suyas. Así, mientras esperas por los nuevos episodios, quizá te gustaría ver otras ficciones con un tono oscuro, mucha acción y mundos que coquetean con el terror, la fantasía o la ciencia ficción. Por eso, ponte cómodo, que aquí te traigo 5 recomendaciones ideales para sumar a tu próxima maratón en la plataforma de streaming de la “N” roja.

Vale precisar que “Devil May Cry” se basa en la popular saga de videojuegos de Capcom y forma parte de la apuesta de Netflix por adaptaciones de títulos ‘gamer’ para el público adulto, con la producción a cargo del creativo Adi Shankar y la animación del estudio surcoreano Studio Mir.

La historia, por su parte, sigue a Dante, un cazador de demonios que termina atrapado en un complot que busca abrir una grieta entre mundos después de un violento robo en un museo del Vaticano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Devil May Cry” - Temporada 2:

¿QUÉ SERIES ANIMADAS PUEDES VER EN NETFLIX TRAS “DEVIL MAY CRY”?

1. “Castlevania”

Empiezo la lista con “Castlevania”, serie animada de fantasía oscura basada en la saga de Konami y creada por Warren Ellis.

Esta ficción sigue a Trevor Belmont, Sypha y Alucard en su intento por frenar la venganza de Drácula sobre Wallachia, con episodios que combinan gore, política y drama familiar.

En la serie animada "Castlevania", un cazavampiros lucha por salvar una ciudad asediada por un ejército de bestias controladas por Drácula (Foto: Frederator Studios / Netflix)

Entonces, si vienes de “Devil May Cry”, aquí encuentras otra adaptación de videojuego que toma muy en serio su universo.

2. “Castlevania: Nocturne”

Cuando termines “Castlevania”, la recomendación lógica es seguir con “Castlevania: Nocturne”, serie secuela ambientada en plena Revolución Francesa.

En este caso, la historia gira en torno a Richter Belmont y su lucha contra vampiros que han encontrado aliados entre las élites de la época.

La animación vuelve a estar a cargo de Powerhouse Animation y el tono se mantiene adulto, con énfasis en la acción y en los conflictos internos de sus protagonistas.

3. “Dota: Dragon’s Blood” (“Dota: Sangre de dragón”)

Si lo tuyo es seguir con adaptaciones de videojuegos, otra opción es “Dota: Dragon’s Blood”, serie animada inspirada en “Dota 2″ de Valve.

La historia se centra en Davion, un cazador de dragones que se ve ligado a un dragón ancestral y a una princesa con poderes mágicos, en una trama que mezcla viajes, reinos en guerra y criaturas legendarias.

Nuevamente aparece Studio Mir en la producción, lo que se nota en las secuencias de combate y en el acabado visual que comparte cierta identidad con “Devil May Cry”.

4. “Pantheon” (“Panteón”)

Por otro lado, para quienes quieren salir del eje “videojuegos de fantasía” sin dejar de lado la complejidad temática, “Pantheon” es una alternativa interesante.

Esta serie de ciencia ficción sigue a dos adolescentes que descubren su conexión con una tecnología revolucionaria que tiene costos humanos muy altos, con una trama que entra de lleno a asuntos como la conciencia digital y el poder corporativo.

La animación se apoya en diálogos y giros más que en golpes y espadas, así que funciona mejor para maratones donde quieres algo más reflexivo.

5. “B: The Beginning”

Finalmente, en el terreno del thriller con estética anime, “B: The Beginning” se mantiene como una de las propuestas más llamativas del catálogo.

La serie sigue a Keith Flick, un investigador que regresa a la policía real mientras aparece un asesino conocido como “B”, y a Koku, un joven misterioso que podría ser aliado o amenaza.

Así, la combinación de investigación policial, conspiraciones y momentos de acción la vuelve un buen complemento si disfrutas el lado más caótico de “Devil May Cry”.

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