El episodio 4 de la tercera temporada del anime “Jujutsu Kaisen” llegó a Crunchyroll con un espectacular homenaje a la película "Kill Bill: Volume 1" del cineasta Quentin Tarantino. Y es que el capítulo replica encuadres, coreografías y recursos visuales de aquella producción... convirtiendo la venganza de Maki Zenin en un guiño directo a la famosa cinta del 2003. ¿Te gustaría saber más respecto a este espectacular y sangriento tributo? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

ATENCIÓN SPOILERS. Vale precisar que el episodio se titula "Resistiendo en silencio" y muestra cómo la muerte de Mai activa el verdadero potencial físico de Maki, lo que la impulsa a cumplir su promesa de destruir al clan que las maltrató desde niñas.

Así, la primera víctima es Ogi Zenin, su padre. Y es que Maki lo decapita de un solo tajo, tal como la “Novia” (Uma Thurman) acaba con O-Ren Ishii (Lucy Liu) en “Kill Bill”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

LA CASA DE LAS HOJAS AZULES DE “KILL BILL” VERSIÓN “JUJUTSU KAISEN”

Eventualmente, Maki enfrenta a la unidad Kukuru en una gran sala que está diseñada tal como la Casa de las Hojas Azules, el escenario del icónico combate del personaje de Uma Thurman contra los Crazy 88.

Por si fuera poco, la disposición circular de los enemigos y la pose de Maki nos recuerda cada vez más aquella violenta secuencia.

Y, a continuación, MAPPA anima el enfrentamiento de tal forma que sigue, casi golpe a golpe, la masacre de los Crazy 88, pero aplicada en este universo de hechiceros y armas malditas.

Maki Zenin en su intensa escena de lucha en el episodio 4 de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

LOS OTROS DETALLES DEL HOMENAJE DE “JUJUTSU KAISEN” A “KILL BILL”

Otra característica que se replica en ambas secuencias es la transición de color a blanco y negro que ocurre justo cuando la violencia escala.

Como muchos recordamos, este fue el recurso que usó “Kill Bill” para aligerar la censura en sus proyecciones en pantalla grande.

Además, en un momento crítico del capítulo, Maki observa el número de enemigos reflejado en la hoja de su espada, igual que la “Novia” en el filme.

Y, más adelante, el personaje de “Jujutsu Kaisen” culmina con un rival lanzando un ‘kunai’ a la cabeza, lo que supone una referencia directa al hacha voladora que elimina a uno de los subordinados de O-Ren en la película.

De esta manera, Maki le pone fin de forma sangrienta su conflicto con el clan Zenin, mientras los cinéfilos nos deleitamos con un precioso tributo a un clásico del séptimo arte.

La comparación entre el episodio 4 de "Jujutsu Kaisen 3" y la película "Kill Bill: Volume 1" (Fotos: Miramax / MAPPA | Composición de @SomosKudasai / X)

