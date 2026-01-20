El episodio 4 de la temporada 3 del anime “Jujutsu Kaisen” llega al catálogo de Crunchyroll con uno de los momentos más esperados entre los fans: la confrontación de Maki Zenin con el clan que la rechazó durante toda su vida. Así, ¿te gustaría ser uno de los primeros en disfrutar de este capítulo? Entonces, has llegado a la nota perfecta para ti. A continuación, te cuento cuál es su fecha de estreno, su hora confirmada de lanzamiento, el link y todos los detalles que necesitas saber para verlo. ¡Anda alistando tu calendario!

Vale precisar que este episodio se titula “Resistencia silenciosa” (en inglés: “Perfect Preparation”; transcripción: “Ashi o Fukumu”) y presenta uno de los sucesos más oscuros de toda la adaptación televisiva del manga de Gege Akutami.

Y es que la trama se centra en Maki Zenin, quien regresa al almacén de armas del clan Zenin en una misión de abastecimiento.

Sin embargo, tal como te puedes imaginar, la familia no está dispuesta a entregar el poder fácilmente.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 3”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

El episodio 4 de la temporada 3 del anime de Crunchyroll se estrena el jueves 22 de enero del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Este tiene una extensión de 28 minutos de duración, en los que podremos ver a Maki en intensas escenas de combate.

Y en el que equipo detrás de cámara, nos encontramos con: Shōta Goshozono (codirector y responsable del guion gráfico), Risa Suzuki y Yūsuke Sunouchi (codirectores) e Hiroshi Seko (guionista).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Este capítulo de la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen” estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll según la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del jueves 22 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del jueves 22 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del jueves 22 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del jueves 22 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del jueves 22 de enero España 6:00 p.m. del jueves 22 de enero

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales, por lo que podrían variar ligeramente dependiendo de la emisión en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Recuerda que la plataforma oficial para ver el episodio 4 de “Jujutsu Kaisen 3” es Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlo de principio a fin, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Este es el LINK de la producción.

EL CALENDARIO RESTANTE DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

A continuación, descubre cuáles son los capítulos de la temporada 3 del anime “Jujutsu Kaisen” que todavía faltan emitirse:

Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 12 (Final): jueves 26 de marzo del 2026

Megumi Fushiguro y Yuta Okkotsu en una escena de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

