Después de meses de espera, la tercera temporada del anime “Jujutsu Kaisen” finalmente llegó a Crunchyroll el pasado jueves 8 de enero de 2026... con sus dos primeros episodios. Sin embargo, miles de fans que prefieren consumir el anime en versiones dobladas todavía esperan por el lanzamiento oficial de sus adaptaciones traducidas. Así, si eres uno de ellos, debes saber que la plataforma de streaming ha confirmado la lista de idiomas en las que estará disponible el doblaje y, en esta nota, te cuento cuándo podrían comenzar a estrenarse.

Vale precisar que la nueva entrega de la adaptación televisiva del manga de Gege Akutami presenta el emocionante arco ‘Culling Game’.

Es decir, veremos a Yuji Itadori y a sus compañeros en el torneo de batallas mortales diseñado por Kenjaku, mientras intentan liberar a Satoru Gojo.

Antes de continuar, mira el tráiler de "Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1“:

¿EN QUÉ IDIOMAS ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

La tercera temporada del anime de Crunchyroll estará doblada en un total de 10 idiomas diferentes, lo que responde al alcance global que ha logrado la franquicia.

En ese sentido, los idiomas confirmados son:

1. Inglés

2. Español latino y castellano

3. Portugués

4. Francés

5. Alemán

6. Italiano

7. Hindi

8. Tamil

9. Telugu

10. Árabe

Por supuesto, debido al éxito del show televisivo, esta lista representa uno de los catálogos más amplios de doblajes que la plataforma ha implementado para una sola serie.

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LAS VERSIONAES DOBLADAS DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Aunque todavía no se ha revelado una fecha de estreno exacta, se sabe que el doblaje en inglés de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” llegará entre enero y marzo del 2026.

Y si nos basamos en los patrones de lanzamientos anteriores de Crunchyroll, es probable que los episodios doblados comiencen a lanzarse dos semanas después de las versiones subtituladas.

O sea, el primer episodio en inglés podría llegar a la plataforma alrededor del jueves 22 de enero del 2026.

Además, se espera que los doblajes en español latino y otros idiomas se estrenen después de aquellas versiones en inglés.

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Para acceder a los episodios de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, es necesario contar con una suscripción activa a Crunchyroll.

Y es que la plataforma distribuye el anime de manera internacional en países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Recuerda que los capítulos llegan de manera semanal, de acuerdo con el siguiente calendario de estreno:

Episodios 1 y 2: jueves 8 de enero del 2026

jueves 8 de enero del 2026 Episodio 3: jueves 15 de enero del 2026

jueves 15 de enero del 2026 Episodio 4: jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 12 (Final): jueves 26 de marzo del 2026

Asimismo, este es su horario de lanzamiento:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. España 6:00 p.m.

Esta es una de las escenas de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" que se viralizó en redes sociales (Foto: MAPPA)

