Goku vuelve a las pantallas con la historia que marcó el inicio de una nueva etapa para la franquicia. Y es que “Dragon Ball Super: Beerus” recupera el primer gran encuentro del saiyajin con el Dios de la Destrucción, ahora en una versión con animación renovada, la cual representa una estupenda oportunidad para reencontrarse con personajes conocidos de la ficción desde otra mirada. Así, si te gustaría saber cuándo se estrena el episodio 1 del anime, a qué hora estará disponible y cómo verlo en el streaming, esta nota es para ti.

Vale precisar que la propuesta condensa los primeros tramos (el arco de Beerus, el de la Resurrección de Freezer y el Torneo del Universo 6) de la serie original “Dragon Ball Super” en una tanda más compacta.

En ese sentido, nos ubica en una realidad en la que han pasado varios años desde la batalla contra Majin Buu y la Tierra goza de calma.

Sin embargo, todo cambia cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta tras un largo sueño.

Y es que, al oír rumores de un saiyajin que derrotó a Freezer, el poderoso personaje aparece frente a Goku.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El primer episodio del anime de Crunchyroll se estrena el domingo 11 de octubre del 2026.

A partir de ese momento, se espera la llegada de un capítulo semanal de la producción, hasta completar sus 19 entregas en total.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

“Dragon Ball Super: Beerus” se emitirá en Japón a través de Fuji TV a las 11:15 p.m. (hora local).

Entonces, considerando ese dato, estos serían los horarios para el estreno del episodio 1 en distintos territorios:

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) del domingo 11 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. del domingo 11 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. del domingo 11 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. del domingo 11 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. del domingo 11 de octubre España 4:15 p.m. del domingo 11 de octubre

Importante: los horarios de la tabla son referenciales, ya que el capítulo podría tardar algunos minutos en habilitarse online.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

La principal plataforma para ver “Dragon Ball Super: Beerus” es Crunchyroll, la cual tiene los derechos de transmisión para Estados Unidos, Canadá, América Latina, Australia, Nueva Zelanda, India, el Sudeste Asiático, Europa, África y Medio Oriente.

Por lo tanto, para disfrutar del primer episodio de la ficción en ‘simulcast’ sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Cabe resaltar que, en Latinoamérica y otros países seleccionados, Netflix, HBO Max y Disney+ también incluirán el anime en su catálogo, pero casi una semana después de su lanzamiento en Japón.

Beerus es el Dios de la Destrucción del Universo 7 en la franquicia anime "Dragon Ball" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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