En la película "72 Hours", el actor Kevin Hart interpreta a Joe. Él es un ejecutivo que se incluye en una despedida de soltero desenfrenada en Miami (Foto: Counterbalance Entertainment / Netflix)
En la película "72 Hours", el actor Kevin Hart interpreta a Joe. Él es un ejecutivo que se incluye en una despedida de soltero desenfrenada en Miami (Foto: Counterbalance Entertainment / Netflix)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Kevin Hart regresa a con una película que promete ser de las más comentadas de la . Se trata de “72 horas” (en su idioma original: “72 hours”), una cinta dirigida por Tim Story, el mismo cineasta detrás de los filmes de la saga “Ride Along” (“Un novato en apuros”), que reúne al con un grupo de rostros jóvenes muy conocidos en la escena del humor actual. Así, si te preguntas de qué va esta historia y cuándo podrás verla, aquí te lo cuento todo.

Mira también:

Vale precisar que el largometraje tiene un guion firmado por Matt Mider, Kevin Burrows, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, estos dos últimos también creadores de “Cobra Kai”.

Además, la producción corre a cargo de Hartbeat Productions, la compañía del propio Hart, junto a Sony Pictures, Davis Entertainment y Will Packer.

¿DE QUÉ TRATA “72 HORAS”?

De acuerdo con , “72 horas” narra la historia de un ejecutivo publicitario de 40 años que ve en un error de chat grupal la oportunidad perfecta para reinventar su alicaída carrera.

Resulta que, por accidente, él termina agregado a la conversación de un grupo de veinteañeros que planea una despedida de soltero de tres días en Miami, y decide unirse al viaje sin que nadie lo haya invitado realmente.

Así, los tres días incluyen encontrones con la policía, una fiesta en yate, un recorrido en un bus de fiesta por South Beach que termina mal y hasta un accidente con una medusa.

MIRA EL TRÁILER DE “72 HORAS”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “72 HORAS”?

Más allá del consolidado actor Kevin Hart, el proyecto reúne a varios nombres que vienen del popular programa de comedia “Saturday Night Live”.

Entonces, el elenco principal de “72 horas” queda establecido de la siguiente manera:

  • Kevin Hart como Joe
  • Marcello Hernández como Nick
  • Mason Gooding como Mason
  • Kam Patterson como Freshman
  • Ben Marshall como Castillo
  • Kevin Dunn como Terry
  • Zach Cherry como Barry
  • Teyana Taylor como Jennifer

¿CUÁNDO SE ESTRENA “72 HORAS”?

La película “72 horas” se estrena el viernes 24 de julio del 2026, exclusivamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes
El póster de "72 Hours", película estadounidense de comedia dirigida por Tim Story (Foto: Counterbalance Entertainment / Netflix)
El póster de "72 Hours", película estadounidense de comedia dirigida por Tim Story (Foto: Counterbalance Entertainment / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC