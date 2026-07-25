Tamara (Daniela Martínez Caballero) está decidida a empezar desde cero en una nueva escuela, pero las constantes burlas, mensajes de odio y acoso escolar por parte de sus compañeros, la obligan a reinventarse para dejar de ser la víctima y vengarse de las personas que la lastimaron en “Proyecto final”. ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar? ¿Quieres conocer más detalles de la nueva serie mexicana de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y otros datos relevantes.

Este drama adolescente explora el ciberacoso escolar, un misterioso accidente y secretos ocultos a través de la historia de Tamara, quien sufre ciberacoso, es engañada por otro compañero y sufre un trágico accidente que los involucrados se esfuerzan por ocultar mientras la policía realiza las investigaciones.

“Proyecto final”, que profundiza en las decisiones que toma Tamara a partir de esos terribles eventos, cuenta con las actuaciones de Daniela Martínez Caballero, Virgilio Delgado (“Nadie Nos Va a Extrañar”), Isabella Tena (“Mi corazón es tuyo”, “El amor es invencible”), Tristán Maze y Ian Sparrowe.

Xavi (Tristán Maze) se propone enamorar a Tamara (Daniela Martínez Caballero) para burlarse de ella en la serie mexicana "Proyecto final" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “PROYECTO FINAL” ?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Proyecto final”, “Tamara, una chica gótica atormentada por un secreto que juró dejar atrás, se cambia de escuela en busca de un nuevo comienzo. Pero pronto se convierte en el blanco de un acoso incesante en las redes sociales. En el colegio conoce a Xavi, el chico más popular del lugar, que se propone seducirla para ganar un retorcido desafío…, hasta que la conexión entre ambos se vuelve real.

Pero cuando un usuario anónimo empieza a publicar evidencia de su pasado y el hostigamiento pasa de la humillación pública a las amenazas contra su vida, se da cuenta de que alguien no busca solo destruirla, lo que quiere es borrarla. En lugar de desaparecer, Tamara convierte el miedo en poder y se reinventa para regresar con más fuerza y una decisión inalterable: vengarse de todos los que quisieron doblegarla, cueste lo que cueste.”

Por lo visto en el tráiler, Xavi seduce a Tamara únicamente para burlarse de ella junto a sus compañeros. Durante una fiesta, las cosas se salen de control y Tamara termina inconsciente. ¿Está muerta? Aunque es probable que los responsables crean que sí, la protagonista regresa con una nueva apariencia y un propósito claro: venganza.

Mientras el detective realiza su investigación, los estudiantes involucrados en la desaparición de Tamara acuerdan contar la misma historia para que las autoridades no sospechen de ellos. ¿Cómo cambiará la dinámica de ese grupo tras la llegada de “la nueva estudiante”?

¿CÓMO VER “PROYECTO FINAL” ?

“Proyecto final” se estrenará el miércoles 29 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “PROYECTO FINAL”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PROYECTO FINAL”

Isabella Tena como Samantha

Daniela Martínez Caballero como Tamara

Virgilio Delgado como Daniel

Tristán Maze como Xavi

Ian Sparrowe como Pato

Isabella Tena es la encargada de interpretar a Samantha, una de las compañeras que se burlaba de Tamara, en la serie mexicana "Proyecto final" (Foto: Netflix)

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