El mundo de un actor con dificultades se desmorona tras su audición para James Bond en “Bait” (“El señuelo” en español). Shah Latif (Riz Ahmed) cree que esa es su última oportunidad para alcanzar la fama y está dispuesto a todo para quedarse con el importante papel. No obstante, sus planes no salen como esperaba y debe recurrir a medidas desesperadas. ¿Qué está dispuesto a hacer para cumplir su sueño? ¿Cuándo se estrena la británica de Amazon Prime Video? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, comparto estos y otros datos relevantes.

La comedia dramática creada, escrita, dirigida y protagonizada por el ganador del Oscar Riz Ahmed tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance de 2026 y también está disponible en Amazon Prime Video. Hasta el momento, la serie dirigida por Tom George y Bassam Tariq ha recibido críticas positivas.

“Bait”, escrita por Prashanth Venkataramanujam, Azam Mahmood, Dipika Guha, Karen Joseph Adcock y Ben Karlin, cuenta con las actuaciones de Riz Ahmed, Guz Khan, Sheeba Chaddha, Aasiya Shah, Sajid Hasan, Ritu Arya, Weruche Opia, Rafe Spall y Nabhaan Rizwan.

Shah Latif (Riz Ahmed) recibe comentarios negativos cuando su audición se hace pública en la serie británica "Bait" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “BAIT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “el ganador del Óscar y el Emmy, Riz Ahmed, nos trae ‘El señuelo’, una comedia sobre Shah Latif, un actor en apuros. Mientras su última oportunidad se le presenta como una audición única en la vida, y su familia, su examante y el mundo entero opinan si él es el hombre indicado para el papel, nosotros lo acompañaremos durante cuatro días en los que su vida se sale de control.”

Por lo que he visto en el tráiler, Shah Latif está decidido a conseguir el papel que cambiará su carrera actoral para siempre, pero cuando su audición se convierte en noticia mundial empieza recibir muchos comentarios negativos y más atención de la esperaba en ese punto.¿Eso afectará su audición?

¿CÓMO VER “BAIT”?

“Bait” está disponible en Amazon Prime Video desde el 25 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie británica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BAIT”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BAIT”

Riz Ahmed como Shah Latif

Guz Khan como Zulfi

Aasiya Shah como Q

Sheeba Chaddha como Tahira

Ritu Arya como Yasmin

Sajid Hasan como Parvez

Weruche Opia como Felicia

Muhammad Abdur-Rahman Toheed como Shah (12 años)

Soni Razdan como Nalia

Gassan Abdulrazek como Sid

Rafe Spall como Nigel

Maxine Peake como Helen

Ajay Chhabra como Rafiq Uncle

Naveed Khan como Dawood

Gina Bramhill como Severine

Ashwin Chandrasekaran como Zulfi (13 años)

Jeff Mirza como Afzal Uncle

Chandini Wilson como Kavisha

Riz Ahmed interpreta a Shah Latif y Aasiya Shah interpreta a Q en la serie británica "Bait" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BAIT”?

“Bait”, que cuenta con Riz Ahmed, Allie Moore, Ben Karlin, Jake Fuller y Roopesh Parekh como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BAIT”?

El rodaje de “Bait”, producida por las compañías Jax Media, Left Handed Films y Amazon MGM Studios, tuvo lugar en el Reino Unido en septiembre de 2024 bajo el título provisional “Quarter Life”.

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