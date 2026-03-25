El mundo de un actor con dificultades se desmorona tras su audición para James Bond en “Bait” (“El señuelo” en español). Shah Latif (Riz Ahmed) cree que esa es su última oportunidad para alcanzar la fama y está dispuesto a todo para quedarse con el importante papel. No obstante, sus planes no salen como esperaba y debe recurrir a medidas desesperadas. ¿Qué está dispuesto a hacer para cumplir su sueño? ¿Cuándo se estrena la británica de Amazon Prime Video? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, comparto estos y otros datos relevantes.
La comedia dramática creada, escrita, dirigida y protagonizada por el ganador del Oscar Riz Ahmed tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance de 2026 y también está disponible en Amazon Prime Video. Hasta el momento, la serie dirigida por Tom George y Bassam Tariq ha recibido críticas positivas.
“Bait”, escrita por Prashanth Venkataramanujam, Azam Mahmood, Dipika Guha, Karen Joseph Adcock y Ben Karlin, cuenta con las actuaciones de Riz Ahmed, Guz Khan, Sheeba Chaddha, Aasiya Shah, Sajid Hasan, Ritu Arya, Weruche Opia, Rafe Spall y Nabhaan Rizwan.
¿DE QUÉ TRATA “BAIT”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “el ganador del Óscar y el Emmy, Riz Ahmed, nos trae ‘El señuelo’, una comedia sobre Shah Latif, un actor en apuros. Mientras su última oportunidad se le presenta como una audición única en la vida, y su familia, su examante y el mundo entero opinan si él es el hombre indicado para el papel, nosotros lo acompañaremos durante cuatro días en los que su vida se sale de control.”
Por lo que he visto en el tráiler, Shah Latif está decidido a conseguir el papel que cambiará su carrera actoral para siempre, pero cuando su audición se convierte en noticia mundial empieza recibir muchos comentarios negativos y más atención de la esperaba en ese punto.¿Eso afectará su audición?
¿CÓMO VER “BAIT”?
“Bait” está disponible en Amazon Prime Video desde el 25 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie británica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE “BAIT”
ACTORES Y PERSONAJES DE “BAIT”
- Riz Ahmed como Shah Latif
- Guz Khan como Zulfi
- Aasiya Shah como Q
- Sheeba Chaddha como Tahira
- Ritu Arya como Yasmin
- Sajid Hasan como Parvez
- Weruche Opia como Felicia
- Muhammad Abdur-Rahman Toheed como Shah (12 años)
- Soni Razdan como Nalia
- Gassan Abdulrazek como Sid
- Rafe Spall como Nigel
- Maxine Peake como Helen
- Ajay Chhabra como Rafiq Uncle
- Naveed Khan como Dawood
- Gina Bramhill como Severine
- Ashwin Chandrasekaran como Zulfi (13 años)
- Jeff Mirza como Afzal Uncle
- Chandini Wilson como Kavisha
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BAIT”?
“Bait”, que cuenta con Riz Ahmed, Allie Moore, Ben Karlin, Jake Fuller y Roopesh Parekh como productores ejecutivos, tiene seis episodios.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BAIT”?
El rodaje de “Bait”, producida por las compañías Jax Media, Left Handed Films y Amazon MGM Studios, tuvo lugar en el Reino Unido en septiembre de 2024 bajo el título provisional “Quarter Life”.
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