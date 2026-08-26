La espera por GTA 6 se vio sacudida por una nueva ola de filtraciones. Desde el 18 de agosto, una cuenta identificada como CyberLeek comenzó a publicar en redes sociales distintos videos que mostrarían escenas inéditas del esperado videojuego de Rockstar Games, incluyendo elementos que hasta ese momento no habían sido revelados oficialmente.

Los clips no se limitaron a simples imágenes o capturas de Grand Theft Auto VI. Algunos muestran al protagonista Jason interactuando con personajes y elementos del escenario, mientras que otros permiten ver vehículos, desplazamientos por el mapa de Leonida e incluso un recorrido en avioneta desde Leonida Keys hacia Vice City.

La cuenta llegó incluso a pedir a sus seguidores que eligieran qué contenido querían ver en las siguientes publicaciones.

Las filtraciones incluyen supuestas escenas de gameplay, personajes, vehículos y diferentes zonas del nuevo mapa. (Foto: Rockstar Games)

¿Qué se sabe de las filtraciones de GTA 6?

El alcance del material hizo que las publicaciones se volvieran virales. Los usuarios comenzaron a analizar cada fragmento para buscar detalles sobre los gráficos, las animaciones, los vehículos, los personajes y el enorme mundo abierto que prepara Rockstar.

Sin embargo, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive confirmaron públicamente el origen o la autenticidad de los videos. Las plataformas comenzaron a retirar algunos contenidos después de recibir reclamos por derechos de autor, aunque las imágenes continuaron apareciendo en nuevas cuentas y canales.

Eurogamer informa que Take-Two emprendió acciones legales para intentar identificar a quienes están detrás de la difusión.

La compañía presentó solicitudes ante un tribunal federal de Estados Unidos dirigidas a Microsoft y Discord, buscando información que pueda ayudar a relacionar a CyberLeek y otras cuentas con las filtraciones.

Rockstar calificó el impacto de las filtraciones como “desgarrador” para su equipo. (Foto: Rockstar Games)

Rockstar respondió a la filtración

Finalmente, Rockstar Games rompió el silencio mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. La compañía explicó que el impacto sobre sus trabajadores fue muy duro y lamentó que los jugadores conocieran parte del material de una manera distinta a la que el estudio había planeado.

“Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando noticias nuestras sobre los acontecimientos de la última semana. Decir que la filtración de videos del gameplay de Grand Theft Auto VI de esta manera ha sido desgarrador para nuestro equipo sería quedarse cortos, y es evidente que no era así como pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo”, indicó la empresa en Instagram.

El estudio también se refirió a la espera por el contenido oficial y pidió a los seguidores que aguarden un poco más antes de experimentar el videojuego completo.

“Nos entusiasma mucho que mañana todos puedan ver un adelanto extendido”, señaló Rockstar, en referencia a la presentación programada para el 27 de agosto denominada “Extended Look”.

El estudio pidió a los jugadores esperar al adelanto oficial del 27 de agosto y al lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre de 2026. (Foto: @rockstargames / Instagram)

Rockstar pide esperar al lanzamiento de GTA 6

La compañía reconoció que las filtraciones pueden haber afectado la experiencia de quienes prefieren descubrir el juego sin spoilers.

“Aunque es una lástima que la experiencia de juego planeada pueda verse afectada por algunos spoilers, esperamos que todos esperen un poco más para experimentar el juego por vosotros mismos el 19 de noviembre”, agregaron.

Rockstar también agradeció a los jugadores que enviaron mensajes de apoyo durante los últimos días y aseguraron que sus palabras significaron mucho para el equipo.

Por ahora, la compañía no detalló públicamente en ese comunicado las acciones legales contra quienes estarían detrás de las filtraciones, pero mantiene su calendario para mostrar nuevo material oficialmente antes del lanzamiento de GTA 6, previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.