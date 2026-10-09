¡Atención, SPOILERS ! “Below” (en español: “Bajo la superficie”), la serie de suspenso y terror de Netflix protagonizada por el actor Josh Hartnett, quien se pone en la piel de un hombre al frente de un pueblo marcado por secretos, tensiones familiares y una amenaza que surge desde el mar, dejó a medio mundo mirando la pantalla con una lista de preguntas sobre su última escena. Así, si eres de los espectadores que quiere saber qué ocurre con la criatura, quiénes mueven los hilos desde las sombras y qué anuncian esos icebergs que aparecen en el desenlace de la producción, este final explicado es para ti.

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Vale precisar que el show televisivo está ambientado en Snook’s Arm, un pueblo pesquero de Terranova.

Aquí, el relato sigue a Calvin Penney (Hartnett), un pescador viudo que lucha por su familia y su comunidad frente a una aparente amenaza marina.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Below”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BELOW”?

Hacia el final de la serie de Netflix, Calvin, su familia y la científica Fonda Howander (Mackenzie Davis) se enteran de que el iceberg anclado en el puerto es el nido de la criatura.

Entonces, con ayuda de redes, botes y varios disparos que fragmentan el hielo, remolcan la masa hacia aguas profundas.

De esta manera, el ataque militar planeado sobre el puerto queda cancelado y los vecinos pueden volver a casa.

Eventualmente, el sexto y último episodio de la producción, titulado “Las profundidades de no ser padre” (o “The Unfathering Deep”), cierra con un salto temporal.

Este muestra que los hijos de Calvin se quedan a vivir en el pueblo, los Penney abren una taberna llamada Big Squid Distillery & Brewery y Fonda sigue investigando, ahora con menos fondos.

Además, Calvin y ella cierran con una invitación a una “visita guiada” que deja la puerta abierta a un posible romance.

¿QUÉ SUCEDE CON MUDDER, LA CRIATURA DE “BELOW”?

Mudder es un cefalópodo gigante de inteligencia muy superior a la de cualquier animal conocido.

Y si bien durante casi toda la trama de “Below” parece una amenaza, la verdad es muy distinta: en realidad, se comporta como una madre que protege sus huevos en un océano que se calienta.

Calvin lo entiende cuando se mira en ella y concluye que ambos fueron empujados fuera de su entorno por fuerzas que no controlaban.

Más tarde, Fonda explica que la mayoría de los cefalópodos se reproduce una sola vez y muere tras el desove. En ese sentido, se revela que la criatura muere y, debido a que el agua estaba demasiado cálida, los huevos tampoco sobrevivieron.

Cabe resaltar que una cría que Fonda guardó antes en su congelador sigue sin destino aclarado, lo que podría abordarse en una eventual temporada 2 de la producción.

¿QUÉ BUSCABAN LOS CROCKER EN “BELOW”?

Los Crocker son la familia adinerada que domina buena parte del pueblo, con una larga historia en la industria del bacalao y negocios actuales en minería y extracción de recursos.

En “Below”, Calvin descubre un permiso minero que revela cobalto y cobre bajo Snook’s Arm.

Así, ese hallazgo le quita de encima la idea de que su familia está maldita: en sus palabras, no hay maldición, solo los Crocker.

¿Y en qué consistía el plan de esa dinastía? Pues, en usar a la criatura como pretexto. Y es que si el bombardeo destruía el puerto, los vecinos no podrían regresar y la familia tendría vía libre para explotar el subsuelo.

Sea como sea, el desenlace deja claro que los Crocker seguirán buscando que los locales abandonen Snook’s Arm, pero esta vez frente a una comunidad que ya conoce el valor de su tierra.

¿QUÉ MUESTRA LA ESCENA FINAL DE “BELOW”?

La escena final de “Below” dura apenas unos segundos y tiene como protagonistas a Calvin y Wade, quienes salen al agua en el High Hopes, con el chico al timón por primera vez.

Sin embargo, la calidez de la reconciliación familiar se enfría cuando la música cambia de tono y, en el horizonte, aparecen más icebergs de los que ambos han visto jamás.

De esta forma, el último plano se queda en el rostro de Calvin, quien entrecierra los ojos, y el show televisivo corta a negro.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS ICEBERGS FINALES DE “BELOW”?

Durante la serie, descubrimos que un iceberg funciona como el nido de Mudder, mientas que el hielo contaminado con su mucosidad enferma a los habitantes cuando se derrite y llega al agua potable.

Por lo tanto, si los nuevos icebergs cumplen la misma función, Snook’s Arm enfrentaría otra vez ataques, enfermedad y desabastecimiento.

Además, se podrían plantear dos hipótesis sobre el origen de esos posibles nidos:

Otros cefalópodos gigantes: la especie habitaba mares más fríos y el calentamiento del océano la empuja hacia aguas nuevas en busca de un lugar donde desovar.

la especie habitaba mares más fríos y el calentamiento del océano la empuja hacia aguas nuevas en busca de un lugar donde desovar. Las crías de Mudder: Fonda asegura que ninguna sobrevivió. No obstante, es probable que algunas hayan madurado y regresado al lugar donde nacieron.

Y a ti, ¿te gustaría que se desarrolle este misterio en una eventual segunda temporada de la ficción?

El final de la serie "Below" revela múltiples icebergs emergiendo a la superficie (Foto: Pacesetter UK / Netflix)

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