Aunque Tanjiro Kamado es el protagonista de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, no es el personaje más fuerte de la serie anime basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. A lo largo de su historia, aprendió dos estilos de respiración, la Respiración del Agua y la Respiración del Sol, lo que lo ubica en el ranking de los más poderosos, pero no ocupa el primer lugar. Ese título le pertenece a Yoriichi Tsugikuni, el legendario cazador que creó la Respiración del Sol y estuvo a punto de matar a Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios.

Se trata del espadachín más fuerte de la historia, pero murió durante la Era Sengoku, aproximadamente 400 años antes de que la historia de Tanjiro empiece. Por lo tanto, Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca, es considerado el cazador humano más fuerte gracias a su fuerza física descomunal y su dominio de la marca de cazador en la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España).

Por su puesto, no es el único Hashira que está en la lista de los más fuertes. De hecho, si se considera a todos los personajes de “Kimetsu no Yaiba”, los demonios ocupan los primeros lugares.

LOS DEMONIOS MÁS PODEROSOS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

1. Muzan Kibutsuji

Por supuesto, el Rey de los Demonios lidera esta lista debido a que su poder bruto, velocidad y capacidad de regeneración instantánea superan por completo a Tanjiro Kamado y al resto de Cazadores. Debido a esto, será necesario más de un cazador para vencerlo en la parte final de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Muzan Kibutsuji es el principal villano a vencer en la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle", ya que es el demonio más poderoso de la serie anime (Foto: Ufotable)

2. Kokushibo (Luna Superior 1)

Kokushibo, que será el rival más poderoso a vencer en la esperada secuela de “Demon Slayer: Castillo Infinito”, es el demonio más poderoso después de Muzan. Debido a su dominio de la Respiración de la Luna, sus siglos de experiencia en combate y su increíble resistencia, es muy superior en un combate uno contra uno.

Este personaje originalmente se llamaba Michikatsu Tsugikuni, vivió hace casi 500 años en la Era Sengoku (el período de oro de los cazadores) y fue un Cazador de Demonios. Pero se convirtió en demonio por celos del talento de su hermano gemelo de Yoriichi Tsugikuni.

Kokushibo (la Primera Luna Superior) será el rival más poderoso a vencer en la esperada secuela de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

3. Doma (Luna Superior 2)

Doma es el tercer demonio más fuerte de todo el universo de “Kimetsu no Yaiba”, solo por detrás de Kokushibo y el propio Muzan. Su arte de sangre demoníaca basado en hielo pulverizado destruye los pulmones de los cazadores, lo que neutraliza las respiraciones. Además, supera la velocidad y el alcance de Tanjiro.

Doma sobrevivió a la primera película de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle", así que será uno de los rivales a vencer en la esperada secuela (Foto: Ufotable)

4. Akaza (Luna Superior 3)

Gracias a su fuerza bruta y su capacidad de regenerarse casi inmediatamente, Akaza era un adversario temible y difícil de vencer. En la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, Tanjiro logra cortarle la cabeza con la ayuda de Giyu Tomioka a pesar de que la Luna Superior 3 fue superior en fuerza física y velocidad pura. Únicamente, fue derrotado porque decidió detener su regeneración tras recordar su vida humana.

Akaza es una de las principales y más poderosas lunas demoníacas de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

5. Kaigaku (Nueva Luna Superior 6)

Aunque fue compañero de Zenitsu Agatsuma y portador de la Respiración del Trueno, se convirtió en demonio, y posteriormente la Luna Superior Seis de los Doce Kizuki tras la muerte de Gyutaro y Daki. En la primera película de la trilogía final, fue derrotado por Zenitsu.

En la primera película de "Demon Slayer: Infinity Castle", la batalla principal y definitiva de Kaigaku ocurre contra su antiguo compañero de entrenamiento, Zenitsu Agatsuma (Foto: Ufotable)

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