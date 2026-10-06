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El JNE, más allá de los resultados

“Necesitamos que sobrevenga un urgente control de daños legal y constitucional efectivo del Congreso sobre el sistema electoral”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Presidente del JNE explica posición sobre candidaturas de exalcaldes a primeros regidores. (Foto: GEC)
    Presidente del JNE explica posición sobre candidaturas de exalcaldes a primeros regidores. (Foto: GEC)

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrentará dentro de poco su peor encrucijada. Tendrá finalmente que reconocer al próximo alcalde de Lima, al cierre de un ciclo de votaciones presidenciales, parlamentarias, municipales y regionales que cuestionan profundamente su papel jurisdiccional y reclaman una reestructuración total del sistema, incluida la ONPE y el Reniec.

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