La situación de la infraestructura sanitaria en las escuelas del país continúa siendo una de las principales barreras para el bienestar y la permanencia escolar de miles de estudiantes. Según el Censo Educativo 2023, el 65,1% de las instituciones públicas no cuenta con acceso a la red pública de agua potable, el 68,3% no está conectado a la red de desagüe y más del 60% presenta servicios higiénicos en mal estado.

Esta realidad impacta directamente en la salud y la asistencia de los escolares: una encuesta de UNICEF (2020) encontró que el 85% de las alumnas mujeres en secundaria no se siente cómoda usando los baños de sus colegios.

En este contexto, Sapolio Profesional, marca de Alicorp orientada al mercado B2B, anunció una alianza con Water For People para impulsar un programa nacional de saneamiento escolar en zonas rurales. La intervención se viene ejecutando entre octubre de 2025 y febrero de 2026, y en su primera etapa comprende instituciones educativas más vulnerables.

Las acciones abarcan la refacción de servicios higiénicos, el cambio de accesorios en baños y lavaderos, el mantenimiento de puertas y chapas, la limpieza de silos en colegios sin desagüe, así como el resane y pintado de paredes y techos. Además, se realizarán capacitaciones dirigidas a directores, docentes y padres de familia, con el objetivo de promover que las mejoras se mantengan y que toda la comunidad escolar adquiera hábitos de higiene y gestión adecuada del agua, asegurando la sostenibilidad de las acciones.

En esta fase inicial, la iniciativa busca beneficiar a cientos de estudiantes y familias en el norte del país, específicamente en Cascas, Reque y Asunción; en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Con esta acción se espera generar entornos más seguros, amigables e inclusivos para la higiene, incluyendo espacios adecuados para la gestión menstrual. De esta manera, se espera también reducir los índices de ausentismo escolar asociados a enfermedades gastrointestinales y a la falta de instalaciones seguras.