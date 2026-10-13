Un “sismo” de magnitud 8.8 dejó como saldo 231 “fallecidos” en el Cercado de Lima y 3.800 “heridos”, según el balance del III Simulacro Nacional Multipeligro, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), este martes 13 de octubre.

Así lo informó Mario Carlos Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, quien detalló que se tiene el registro de 35 mil “damnificados” y 8.000 viviendas “destruidas” a consecuencia del movimiento telúrico.

Detalló que se logró controlar un incendio y se puso a prueba a la brigada canina de la Municipalidad de Lima, además de ejecutarse con éxito el simulacro de rescate de una persona atrapada en la azotea de un edificio de cinco pisos en la urbanización Pando, en San Miguel.

Como parte del ensayo, Indeci activó también el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), mediante el cual se avisó por celular a la población del inminente impacto “de un tren de olas debido al tsunami” provocado por el sismo.

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“Alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones”, fue la notificación emitida como parte del ejercicio preventivo.

Este también incluyó las siguientes indicaciones: “Evacua hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades”, con el objetivo de familiarizar a la ciudadanía con este tipo de avisos ante posibles situaciones de riesgo.

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En diversas partes de la ciudad se realizaron evacuaciones de piso altos y bajos, rescates de personas atrapadas en edificios, sofocación de incendios, provisión de primeros auxilios, entre otras acciones simuladas.

Simulacro en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

La Plaza de Armas de Lima, así como centros comerciales, como Plaza San Miguel, fueron algunos de los puntos en los que las autoridades de Defensa Civil, bomberos, brigadistas y personal médico y las Fuerzas Armadas dirigieron el simulacro.

Simulacro nacional

El III Simulacro Nacional Multipeligro se realizó con el objetivo de fortalecer la preparación de la población ante emergencias y desastres, bajo el lema “¡Elige Prepararte!”.

En Lima Metropolitana y el Callao, el simulacro incluyó situaciones de sismo de gran magnitud y tsunami, mientras que en otras localidades se pusieron a prueba protocolos de respuesta ante lluvias intensas, huaicos, aluviones e inundaciones.

Según el Indeci, estas actividades buscan evaluar los Planes de Operaciones de Emergencia y promover la elaboración de Planes Familiares de Emergencia para fortalecer la preparación y respuesta ante posibles desastres.