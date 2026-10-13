Trabajadores de Palacio de Gobierno y ciudadanos participaron del simulacro de sismo organizado por Indeci en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Trabajadores de Palacio de Gobierno y ciudadanos participaron del simulacro de sismo organizado por Indeci en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un “sismo” de magnitud 8.8 dejó como saldo 231 “fallecidos” en el Cercado de Lima y 3.800 “heridos”, según el balance del III Simulacro Nacional Multipeligro, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), este martes 13 de octubre.

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