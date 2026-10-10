¿Y si no todo tiene que servir para el CV?

A veces me pregunto qué pasaría si algún día lograra todo lo que hoy quiero: una carrera exitosa, experiencias que contar, viajes, reconocimientos y un currículo del que sentirme orgullosa. ¿Estaría satisfecha? Probablemente sí. Pero hay otra pregunta que me inquieta más: ¿seguiría siendo la misma persona?
A veces me pregunto qué pasaría si algún día lograra todo lo que hoy quiero: una carrera exitosa, experiencias que contar, viajes, reconocimientos y un currículo del que sentirme orgullosa. ¿Estaría satisfecha? Probablemente sí. Pero hay otra pregunta que me inquieta más: ¿seguiría siendo la misma persona?
Me considero ambiciosa académicamente. Quiero destacar, aprender, construir y llegar lejos. Y no creo que haya nada malo en quererlo. El problema aparece cuando, en ese intento por convertirnos en una versión exitosa de nosotros mismos, empezamos a medir cada parte de nuestra vida por lo que puede aportarnos al futuro.
A medida que crecemos, parece que aprendemos a preguntarnos constantemente: “¿Esto me sirve para mi CV?”. Experiencias, oportunidades, contactos, idiomas, reconocimientos. Queremos aprovechar cada oportunidad y sentir que estamos avanzando. Poco a poco, incluso aquello que hacemos sin ninguna finalidad profesional puede parecernos una pérdida de tiempo. Descansar genera culpa. Leer por placer parece menos importante que leer algo relacionado con nuestra carrera. Conocer personas puede convertirse en “networking”. Incluso nuestros hobbies pueden terminar convertidos en habilidades que debemos demostrar. Tal vez ahí está el punto: cuando todo tiene que servir para algo, nuestra vida empieza a parecer un currículo que nunca terminamos.
Pero no todo tiene que tener una utilidad inmediata. También necesitamos tiempo para conversar sin propósito, escuchar música, reírnos, conocer personas, distraernos, descubrir cosas que no estaban en nuestros planes y, simplemente, estar, no porque esas experiencias necesariamente vayan a beneficiarnos después, sino porque también son parte de vivir. La ambición puede ayudarnos a llegar lejos. Pero no debería hacernos olvidar quiénes somos mientras avanzamos.
Entonces, quizá valga la pena detenernos un momento y preguntarnos qué estamos buscando realmente. Porque no se trata solamente de cuánto podemos lograr, sino también de qué clase de vida queremos construir mientras lo hacemos. ¿De qué serviría construir una vida de la que podamos sentirnos orgullosos si, al llegar hasta allí, ya no reconocemos a la persona que la construyó?