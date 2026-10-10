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¿Y si no todo tiene que servir para el CV?

“No se trata solamente de cuánto podemos lograr, sino también de qué clase de vida queremos construir mientras lo hacemos”.

    Alexandra Rubí Rojas Mendo
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    Estudiante de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Trabajo remoto, el punto de partida para regular las labores a distancia en el Perú. (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)
    Trabajo remoto, el punto de partida para regular las labores a distancia en el Perú. (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)

    A veces me pregunto qué pasaría si algún día lograra todo lo que hoy quiero: una carrera exitosa, experiencias que contar, viajes, reconocimientos y un currículo del que sentirme orgullosa. ¿Estaría satisfecha? Probablemente sí. Pero hay otra pregunta que me inquieta más: ¿seguiría siendo la misma persona?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.