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Atrapados en el medio

“El verdadero peligro para el Perú no es la inversión china ni las alianzas con Estados Unidos, sino nuestra propia falta de rumbo”.

    Jasmine Raquel Pacahuala Mallqui
    Por

    Estudiante de Ciencia Política en la UPC

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El mapa del mundo se está jugando a menos de dos horas de Lima. Por un lado, China inaugura y consolida el megapuerto de Chancay, convirtiendo al Perú en su puerta de entrada favorita a Sudamérica. Por el otro, Estados Unidos reacciona reimpulsando el Escudo de las Américas para no perder terreno ni influencia en la región. Sin buscarlo, terminamos parados justo en el medio de una disputa entre superpotencias.

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