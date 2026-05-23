Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo tras imponerse 2-1 al estadounidense Tommy Paul en una final memorable. Más allá del logro deportivo, el momento más emotivo llegó tras el partido, cuando el joven tenista tomó el micrófono y se dirigió a todos los peruanos con un mensaje cargado de sentimiento.

🗣️ El mensaje de Buse a Perú: “Esto sigue, que el sueño continúe. Arriba Perú, siempre”. 🙌🇵🇪



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“A toda la gente de Perú, veo muchas banderas, muchas banderas blanco y rojo, me emociona mucho, muchísimo, cómo extraño Perú, quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú siempre, viva Perú”, declaró Buse, visiblemente conmovido, tras sellar el triunfo más importante de su carrera.

El título no solo representa su primera corona ATP, sino también el fin de una larga sequía para el tenis nacional, que no celebraba un campeón desde Luis Horna en 2007. Con apenas 22 años, Buse se mete en la historia grande del deporte peruano y confirma su proyección en el circuito internacional.

Además, su campaña en Hamburgo tuvo un condimento especial: llegó desde la qualy y fue superando rivales de alto nivel hasta levantar el trofeo. Con este triunfo, el limeño dará un importante salto en el ranking mundial, consolidándose como una de las grandes promesas del tenis sudamericano.