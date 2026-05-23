Por Redacción EC

Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo tras imponerse 2-1 al estadounidense Tommy Paul en una final memorable. Más allá del logro deportivo, el momento más emotivo llegó tras el partido, cuando el joven tenista tomó el micrófono y se dirigió a todos los peruanos con un mensaje cargado de sentimiento.

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