Ignacio Buse hizo historia al consagrarse campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer al estadounidense Tommy Paul en una final inolvidable. El joven limeño de 22 años firmó la victoria más importante de su carrera en el prestigioso certamen alemán, consolidándose como una de las grandes revelaciones del circuito.

¡¡DESDE LA QUALY: 🇵🇪 NACHO BUSE DERROTÓ A TOMMY PAUL Y ES CAMPEÓN DE #HAMBURGO!! 🏆🙌 pic.twitter.com/onzPw6nu4W — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 23, 2026

La hazaña cobra aún mayor dimensión al considerar que Buse inició su camino desde la fase de clasificación. Con este logro, se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia del torneo en levantar el trofeo tras superar la qualy, un recorrido que exige máximo desgaste físico y mental desde los primeros días de competencia.

El encuentro decisivo, disputado sobre la arcilla del Am Rothenbaum, fue una auténtica batalla que se extendió por tres horas y tres minutos. Buse mostró temple, resistencia y calidad en los momentos clave para imponerse en un duelo muy parejo, demostrando que está listo para competir al más alto nivel.

Ignacio Buse cerró su histórica consagración en Hamburgo con un punto de partido lleno de carácter, en el que tomó la iniciativa durante el último peloteo y terminó forzando el error de Tommy Paul, desatando así una celebración que simbolizó su temple y ambición en el momento más decisivo.

Este título también marca un hito para el tenis peruano, ya que rompe una sequía de 19 años sin campeones ATP, emulando lo logrado por Luis Horna en Viña del Mar 2007. Además, el triunfo impulsará a Buse hasta el puesto 31 del ranking mundial, convirtiéndose en la tercera mejor ubicación histórica para un jugador peruano.