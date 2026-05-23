Por Redacción EC

Ignacio Buse hizo historia al consagrarse campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer al estadounidense Tommy Paul en una final inolvidable. El joven limeño de 22 años firmó la victoria más importante de su carrera en el prestigioso certamen alemán, consolidándose como una de las grandes revelaciones del circuito.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.