Sigue temblando la costa sur en el inicio del nuevo año. Esta mañana, a las 11:28 a.m., un sismo de magnitud 4.2 se registró en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, departamento de Lima.

Más temprano, a las 5:20 a.m., tuvo lugar un sismo -el primero del Año Nuevo 2026 - de magnitud 4.4 en el departamento de Ica, con epicentro en el mar, a 70 kilómetros al oeste de San Juan.

Según informó el IGP en sus canales oficiales, este nuevo sismo tuvo una profundidad de 68 kilómetros y una intensidad de III en Chilca.

Su epicentro también se localizó en el mar, pero a 27 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

Las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales tras la ocurrencia de este segundo temblor del año 2026.