El Libertador que esperaba en una vitrina: la insólita historia del monumento a San Martín que Lima rechazó y terminó en Barranco

El monumento al general San Martín, en su primera ubicación en la entonces llamada avenida 9 de Diciembre, a pocos metros de la actual plaza Grau. Inicios del siglo XX.
Por Enrique Planas

En plena intersección entre la historia del arte y la política limeña, se erige un interesante fenómeno: las esculturas de la diáspora. Un proceso en el que monumentos, originalmente pensados para ser colocados en los espacios más prestigiosos de la capital, terminan desplazados hacia la periferia, sea por decisiones políticas, cambios en el gusto estético o pintorescas anécdotas. Uno de los casos más emblemáticos resulta, sin duda, el monumento al general José de San Martín, hoy ubicado en Barranco, en el cruce de la avenida homónima y el Bulevar Sáenz Peña.

