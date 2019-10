Todos los desfiles de moda que se hacían en Lima tenían lugar en el Country (el primero de ellos había sido en 1943). Las características solían repetirse: eran a beneficio; incluían un coctel o cena; las invitadas iban ataviadas con sus mejores galas (sombreros, guantes); y ninguna de las modelos que se subía a la pasarela había tenido mayor preparación que la de un breve ensayo. “Lo máximo que nos decían era ‘ponte así el chal’ o ‘muestra el vestido de esta forma’. No se estudiaba modelaje en esa época: todas eran amigas, chicas jóvenes o misses”, cuenta la ex Miss Universo Gladys Zender. La práctica hizo a la maestra y Zender lo sabe de primera mano: ha desfilado por cientos de pasarelas a lo largo de su vida. Empezó a los 16 años y continuó por varios años después de ganar el certamen. “Había algunas firmas nacionales de telas, ropa tejida de punto, pero también venían marcas de afuera. Sobre todo, un famoso peletero de Francia que traía sus pieles cada año”, recuerda. “Una vez me pusieron un abrigo hasta el suelo; me veía fatal, era muy joven para ese corte”, finaliza Zender. Vamos a tener que dudar sobre eso último.“Me atrevería a volver a desfilar, pero ya nadie me llama, por la edad”, dice Gladys Zender. “Las cosas no son como eran antes, pero siempre me gustó modelar”.

Gladys Zender desfilando en el Country Club Lima Hotel (década del 50)

Entre finales de los 80 e inicios de los 90, cuando Efraín Salas comenzaba en el mundo de la moda local, el Country seguía siendo “el hotel donde se hacían los grandes desfiles”, asegura. “Este espacio era sinónimo de lujo y fantasía, y la moda siempre ha estado ligada a eso”, añade el director de LIFWeek. “En esos años lo más cercano a una avenida comercial era Larco. Para las generaciones más jóvenes es muy difícil de entender: han crecido con grandes almacenes repartidos por todo el Perú, pero el panorama era muy distinto antes”, continúa Salas. Con LIF Week se continuó con la tradición, pero también se reconfiguró el concepto de aquellos primeros desfiles de los 50 y 60. “Es la moda como un evento comercial con la finalidad de la presentación de una colección, más allá de un acontecimiento social o una función de entretenimiento. Ahora lo entendemos como una plataforma de marketing”, explica. Este octubre, el Country Club Lima Hotel albergará la edición número 17 de LIF Week.

LIF Week Primavera/Verano 19-20

