Una buena banda sonora es el acompañamiento ideal de cualquier espectáculo. En el último desfile de Moda & Cia para el LIF Week, la música fue la cereza de la fastuosa colección que vimos en la pasarela. A ritmo de ‘Where the streets have no name’ de U2, las modelos aparecieron en escena, enérgicas, luciendo las prendas que Patricia Musiris diseñó para la ocasión.

El azul fue el color que predominó en una colección compuesta por vestidos, piezas superpuestas y salidas de baño. El denim, en tanto, tuvo un especial protagonismo, al verse en chaquetas y pantalones.

Otro punto a resaltar fueron los cortes y aberturas de las prendas, que aportaban la cuota necesaria de sensualidad. Semanas antes de su presentación, la misma Patricia había hecho la advertencia: esta sería que iba a resaltar la feminidad de la mujer. Y vaya que así fue.

"Para realizar esta nueva propuesta me he inspirado en los colores del cielo y la alegría del sol. Y además busco que las mujeres se sientan seguras de sí mismas”, le comentó la diseñadora a este diario.

Moda & Cia se despidió de la pasarela del LIF Week con la versión de ‘Where the Streets Have no Name’ de los Pet Shop Boys. Pero antes nos dejó una fija para el verano: el azul será el color de la temporada.