Despeinada y feliz: cómo llevar este look con estilo El look "despeinado" es el favorito del "street style" y de algunas celebridades. El secreto está en tener el pelo limpio y sano para lograr que se vea chic y no solo desordenado.

Para que el pelo seco luzca sano, utiliza una buena combinación de productos. Lo ideal es aplicar un shampoo y acondicionador hidratantes que mantengan el PH del cabello y controle el frizz. (Foto: Instagram / @ashleybenson)

Lo que le pongas a tu pelo mojado para lograr el look despeinado depende del tipo que sea. Por ejemplo, si es fino, usa productos para dar volumen. Si es lacio, los que dan texturas y si es ondulado, los que reducen el frizz. (Foto: Instagram / @ludidelfino)

Para lograr un peinado así, necesitarás un rizador. El truco está en rizar diferentes grosores de pelo y apuntar el rizador ligeramente hacia el suelo para evitar que termine en bucle. Luego, recógelo con una liga o una cinta. (Foto: Instagram / @lara_stone)

Con el pelo húmedo, utiliza un producto texturizante de medios a puntas. Luego, seca con el secador levantando algunos mechones y dirige el aire hacia de forma contraria al nacimiento del pelo. Esto ayuda a crear volumen. (Foto: Instagram / @alexachung)

También puedes usar el secador con aire frío, que abrirá el cabello y marcará el efecto despeinado. Inmediatamente después, echa un producto texturizante o un shampoo en seco del medio hacia las puntas. (Foto: Instagram / @alessandraambrosio)

Eva Longoria ha logrado este look relajado que va muy bien con prendas clásicas. (Foto: Instagram / @evalongoria)

Solo el pelo sano queda bien cuando se seca al aire libre porque mantendrá su textura sedosa y el brillo. (Foto: Instagram / @thevelvetsecret)

Otro truco que puedes aplicar es hacerte una trenza con el pelo 60% seco antes de dormir. Al despertar, suelta la trenza y aplica un spray para controlar el frizz. (Foto: Instagram / @songofstyle)

Para un look como el de la modelo Talita Correa, divide el pelo húmedo en dos y empieza a retorcerlo hasta que esté bien tensado y ata las puntas a la coronilla de la cabeza. Cuando esté completamente seco, suelta el pelo y agítalo para separarlo. (Foto: Instagram / @talita_c)