El Perú es un vestido. Es un vestido largo de muchos colores. Verde, amarillo, azul, negro y mucho rojo. Es un vestido con cortes y separaciones, con estampados que brillan y con bordados de alto relieve. Es un vestido de telas suaves y ásperas. Un vestido que a veces queda muy grande y a veces queda irremediablemente corto. Pero no importa quién se lo ponga, porque nos lo ponemos todos y lo usamos y lo lucimos. Y hoy que empieza el LIF Week, el evento más importante de la moda peruana –de nuestra moda–, ese vestido brilla y vuela y se agita y baila.

► Recordamos las propuestas de Edward Venero en LIF Week | FOTOS

► LIF Week: Noe Bernacelli y sus anteriores presentaciones en la Semana de la Moda | FOTOS

Todo comenzará a las 4 de la tarde cuando el diseñador cusqueño Edward Venero inaugure la pasarela con su más reciente colección llamada Sabor Peruano, un trabajo que llevó a cabo en colaboración con la cadena de televisión de público infantil Nickelodeon, por el vigésimo aniversario de una de sus caricaturas más representativas: Bob Esponja.

Luego, a las 7 de la noche, se presentará por primera vez en el LIF Week el Smart Retail, un desfile a cargo de la marca peruana Perro Loco, ganadora del Programa Nacional Tu Empresa del Ministerio de la Producción, que fomenta la innovación y gestión empresarial del sector ‘retail’. Perro Loco es un emprendimiento iniciado en el 2012 por Luis Enrique Tirado Escobar, quien presentará 10 prendas de estilo urbano. Será la primera vez que una mype forme parte en el evento más importante de la moda peruana. Asimismo, también podrá verse los modelos del invitado internacional de esta edición, Pronovias, la marca española líder en trajes de boda.

A las 9 de la noche Claudia Jiménez, Yirko Sivirich y Ana María Guiulfo mostrarán sus modelos al público. Jiménez presentará la colección “Rayuela”, donde predominarán los prints de rayas y corazones, englobados en un concepto lúdico.

Sivirich usará la pasarela para mostrar diseños inspirados en Ica, su tierra natal. Para ello dispondrá de telas sublimadas y accesorios relacionados con esa región del Perú.

Por su parte, Guiulfo ha trabajado para esta edición primavera-verano una colección inspirada en el disfrute de la vida, a través de los viajes y la cultura.

—El ‘fitting’—

“Mírame, ¿por qué no me miras? Estoy aquí, frente a ti. Sí, yo. No, ella no, ¡yo!”. Si el lenguaje corporal se tradujera en palabras, el ‘fitting’ del lunes pasado hubiera sido un mar de ruegos o, incluso, de exigencias por parte de las modelos. Pero no es así. Los cuerpos no pronuncian palabras. Solo hablan con formas y figuras.

El espacio era un salón amplio del Country Club Lima Hotel, dividido por ropa, porque cada prenda en una propuesta es capaz de diferenciar conceptos. Cada diseñador tenía un rincón asignado. Y mientras ellos trabajaban ultimando detalles de cómo debían quedar los vestidos en los cuerpos de las maniquíes, había otras chicas que solo esperaban. Paradas, en tacos, con las manos atrás o adelante. Viendo de un lado a otro, esperando que algún diseñador las eligiera. Un sí o un no puede ser la diferencia entre cumplir un sueño o irse con el corazón roto. La moda no es un juego de niños.

CLAVES Y COORDENADAS PARA HOY

Edward Venero

4 p.m. En Delfines Hotel (calle Los Eucaliptos 555, San Isidro).

El diseñador presentará su colección inspirada en la identidad peruana, pero con una mirada global.

Smart Retail + Pronovias

7 p.m. Country Club Lima Hotel.

Desfile de la marca nacional Perro Loco y de la casa de modas española.

Claudia Jiménez / Yirko Sivirich / Ana María Guiulfo

9 p.m. Country Club Lima Hotel.

Cada uno a su turno, los tres diseñadores presentarán sus nuevas colecciones. Jiménez se enfocará en temas lúdicos, Sivirich contará con una gama de colores tierra y blanco, trabajadas en lino y telas sublimadas; y Guiulfo tendrá prints florales y una paleta de colores pasteles.

DATO

La Semana de la Moda de Lima se realizará en el Country Club Lima Hotel, ubicado en calle Los Eucaliptos 590, San Isidro. Fechas: miércoles 9 y jueves 10 de octubre. Las entradas están disponibles en Teleticket.